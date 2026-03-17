Απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρίνα Ασλάνογλου, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στην σειρά «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», στον ρόλο της δυναμικής Αλεξάνδρας Καπετανάκου. Η αγαπημένη ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της και μοιράζεται τις προκλήσεις της νέας της καθημερινότητας μετά το διαζύγιό της, εξηγώντας πως το μόνο της μέλημα παραμένει η προστασία του γιου της, Κωνσταντίνου. Γιατί βάζει πέντε ξυπνητήρια κάθε πρωί; Ποιο ρούχο της δεν θα πετάξει ποτέ; Γιατί οι φίλοι της την φωνάζουν γιατρό; Τι έκανε για να της δείξει την αγάπη του ένας φανατικός θαυμαστής; Στη συνέχεια, θυμάται τις «κοπάνες» των μαθητικών της χρόνων και τις αστείες στιγμές που έχει ζήσει στη σκηνή, δίπλα στον Σταμάτη Φασουλή. Τέλος, μιλάει για μελλοντικά της σχέδια, καθώς προετοιμάζεται να ενσαρκώσει την Πραξαγόρα στις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, μία παράσταση που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις το φετινό καλοκαίρι.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και τον Γιώργο Μπένο. Ο νεαρός ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί πώς από επίδοξος ζαχαροπλάστης βρέθηκε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Τι τον έκανε να εγκαταλείψει τη ζαχαροπλαστική; Σκέφτεται να επιστρέψει κάποια στιγμή στις γλυκές αλχημείες ή η υποκριτική τον κέρδισε οριστικά; Στη συνέχεια, αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, το άγχος που ένιωσε στις πρώτες βίαιες σκηνές της σειράς «Maestro», αλλά και την αμήχανη αντίδραση του πατέρα του όταν τον είδε στην οθόνη σε κάτι τόσο σκληρό. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τον ρόλο του άπειρου δημοσιογράφου που έπρεπε να διαχειριστεί μία υπόθεση ομηρίας στην ταινία «Τελευταία Κλήση», μία συγκλονιστική ιστορία εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.