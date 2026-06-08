Τα τρία πρόσωπα που υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτγολου στον καναπέ του «The 2Night Show».

Απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, το επιτυχημένο δημοσιογραφικό δίδυμοτης εκπομπής «Ώρα Ελλάδος». Οι δύο παρουσιαστές μιλούν για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους.

Γιατί ο Μάνος φοβόταν τον Γιάννη στην αρχή; Ποιος από τους δύο είναι τελικά «μουρτζούφλης» και ποιος γίνεται το μεγαλύτερο «νούμερο» στην παρέα; Πώς καταφέρνουν να συνεννοούνται μόνο με τα μάτια;

Οι ίδιοι εξηγούν πώς η καλή χημεία φέρνει τα νούμερα τηλεθέασης και αναφέρονται και στην ελευθερία που τους έδωσε το κανάλι σε μια βαριά ενημερωτική ζώνη.

Ο Μάνος Νιφλής μιλάει για τα μαθητικά του χρόνια και την πολιτική του σκέψη, ενώ εξηγεί γιατί δεν ήθελε ποτέ να ταυτιστεί με ένα κόμμα. Παράλληλα, θυμάται τη συνεργασία του με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Κολοκυθάς προχωρά σε μια βαθιά αυτοκριτική για το επάγγελμά τους.

Γιατί πιστεύει ότι οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι «χάλασαν» την ενημέρωση και πότε θεωρεί ότι πρέπει να έχουν άποψη;

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Ο Γιάννης Κολοκυθάς αναφέρεται με πολλή αγάπη και στη Μαρία Αναστασοπούλου και στη συνεργασία τους στο ραδιόφωνο, μετά τον χωρισμό τους.

Οι δύο καλεσμένοι σχολιάζουν την τοξικότητα των social media και τον εθισμό του κοινού στα fake news. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτουν τους μυστικούς κώδικες «τσικ-τσακ» που χρησιμοποιούν στον τηλεοπτικό αέρα.

Τέλος, μοιράζονται τα όνειρά τους για το μέλλον και αποκαλύπτουν τα επόμενα επαγγελματικά τους σχέδια.

{https://www.youtube.com/watch?v=F6CalajpPSM}

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίσει και τον APON.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός μιλάει με πάθος για τη μουσική και εξηγεί πώς καταφέρνει να γράφει συνεχώς επιτυχίες. Τι σημαίνει για εκείνον η συνέπεια στη δουλειά;

Ποιο είναι το δικό του συναισθηματικό πρωτόλειο και γιατί η μελαγχολία τον εμπνέει, ακόμα και στις πιο χαρούμενες στιγμές του; Γιατί επιλέγει το πρωί να ακούσει ηπειρώτικα μοιρολόγια;

Ακόμα, αναφέρεται στον έρωτα και τον ρόλο που έχει παίξει στη ζωή του. Γιατί πιστεύει ότι ο έρωτας είναι μία παραίσθηση και μία ουτοπία; Παράλληλα, μοιράζεται τη δική του αλήθεια για τις σχέσεις της εποχής μας. Γιατί πιστεύει ότι στο πρώτο πρόβλημα τα παρατάμε, χωρίς να κάνουμε υποχωρήσεις;

Ο ίδιος εξηγεί πώς διαχειρίζεται τα σχόλια και την κριτική και περιγράφει πόσο σκληρά δουλεύει για να βελτιώνεται και πώς αντέδρασε στα αμέτρητα συγκινητικά μηνύματα που δέχτηκε για το τραγούδι «Βοριάς».

Ακόμα, εξηγεί γιατί δεν αντέχει καθόλου την έπαρση και το κριτήριο με το οποίο επιλέγει τους ανθρώπους γύρω του. Είναι τελικά ρομαντικοί οι άντρες σήμερα;

Τι σημαίνει για εκείνον η «Ηχογένεια» και πώς κατάφερε να βλέπει τον κόσμο σαν μία μεγάλη οικογένεια;

Τέλος, ο APON μιλάει με ενθουσιασμό για τις καλοκαιρινές του συναυλίες με το «Ηχογένεια Tour» και χαρίζει μία μοναδική live ερμηνεία με τα νέα του τραγούδια.

Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου_Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.