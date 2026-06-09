«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Κυριακή στη 01:00, Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Απόψε, Τρίτη 9 Ιουνίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Κατερίνα Παπουτσάκη. Η ταλαντούχα ηθοποιός, που φέτος συμμετέχει στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar», δηλώνει ενθουσιασμένη με το show και τονίζει πως δεν υπάρχει ίχνος τοξικότητας και ανταγωνισμού. Παράλληλα, ανοίγει την καρδιά της για την προσωπική της ζωή και αναφέρεται στο διαζύγιο των γονιών της, τα «αγκάθια» που την πόνεσαν, αλλά και στην εξαιρετική σχέση που έχει μαζί τους. Μιλάει με απίστευτη περηφάνια για τους γιους της, τον Μάξιμο και τον Κίμωνα, ενώ ξεκαθαρίζει πως δεν επιθυμεί έναν δεύτερο γάμο. Ακόμα, εξομολογείται ότι σιχαίνεται τους υστερόβουλους ανθρώπους και αποκαλύπτει το αστείο παρατσούκλι που της έχουν βγάλει οι φίλοι της. Η Κατερίνα, παραδέχεται πως έχει βιώσει τη ζήλια και εξηγεί με ποιον τρόπο καταφέρνει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των γυναικών που την αντιπαλεύονται. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη μεγάλη της θεατρική επιστροφή αυτό το καλοκαίρι, στη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη.

Στο αποψινό «The2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίσει και την εκρηκτική Ρία Ελληνίδου, σε μία συζήτηση γεμάτη μουσική και αναμνήσεις. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλάει για τη διαδρομή της, η οποία εξελίσσεται πολύ καλύτερα από ό,τι φανταζόταν. Παραδέχεται πως συγκινείται όταν ακούει τα τραγούδια της στο ραδιόφωνο και πως κάθε νέα επιτυχία συνοδεύεται από το άγχος της επόμενης. Παράλληλα, δηλώνει πως δεν την εκφράζει η διαδικασία του γάμου, ενώ παραδέχεται ότι η εργασιομανία της έχει κόστος στην προσωπική της ζωή.Θυμάται τα παιδικά της χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε μέσα σε μία οικογένεια με έντονα παραδοσιακά ακούσματα. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να ζήσει μόνιμα στην Ελβετία, δίπλα στη μητέρα και την αδερφή της; Ακόμη, η Ρία περιγράφει τη στιγμή που τραγούδησε στην ομογένεια και είδε τον κόσμο να κλαίει από συγκίνηση. Τέλος, εξηγεί γιατί επέλεξε τη Νίκαια για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το νέο της τραγούδι «Σαφάρι», μας προσκαλεί στο «FANTASIA», όπου εμφανίζεται με τεράστια επιτυχία στο πλευρό του Πέτρου Ιακωβίδη, και ερμηνεύει live στο στούντιο όλες τις μεγάλες της επιτυχίες.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο «The2Night Show» και τον επιτυχημένο επιχειρηματία και συγγραφέα, Βαγγέλη Πούλιο, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Τικ τακ, έρχεται!». Μαζί του φέρνει και τον «Φοίβο», το ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη. Πώς μπορεί ένα ρομπότ να «διαβάζει» ακόμα και την ανθρώπινη ανάσα; Γιατί χρειαζόμαστε επειγόντως δικλείδες ασφαλείας στη χρήση τους; Ο Βαγγέλης Πούλιος αποκαλύπτει πως είχε προβλέψει από το 2010 το σημερινό ενεργειακό πρόβλημα και εξηγεί τον κίνδυνο της κινεζικής «εισβολής» στην παγκόσμια αγορά. Ακόμα, ξεκαθαρίζει ότι δεν κάνει προφητείες στα βιβλία του, αλλά «διαβάζει» τις εξελίξεις μέσα από τις πληροφορίες που συλλέγει. Εκφράζει τη στεναχώρια του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια «ταΐζουν» τον κόσμο μόνο με φόβο, ενώ θεωρεί αδιανόητο το ότι η παιδεία μας βασίζεται ακόμα στην παπαγαλία. Τέλος, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το αιώνιο όνειρο του ανθρώπου να δώσει ζωή στην ύλη έγινε πραγματικότητα και η συνάντηση του Γρηγόρη με το ρομπότ «Φοίβο» είναι απολαυστική.