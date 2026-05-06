Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός μετά το ατύχημα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Με αναπηρικό αμαξίδιο εμφανίστηκε Βάσια Παναγοπούλου στα τελευταία γυρίσματα της σειράς «Η γη της Ελιάς», έπειτα από το ατύχημα που είχε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Πριν από μερικές ημέρες, έγινε γνωστό το ατύχημα που είχε η ηθοποιός όταν κατά την αποβίβασή της από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έχασε την ισορροπία της καθώς η σκάλα δεν ήταν τοποθετημένη σωστά με αποτέλεσμα να βρεθεί το πόδι της στο κενό.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ίδια, η αντιμετώπιση από τους υπεύθυνους του αεροδρομίου δεν ήταν η αναμενόμενη, ενώ φτάνοντας στην Αθήνα οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να κρατήσει το πόδι της στο γύψο για περίπου 50 ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά, η Βάσια Παναγοπούλου, φαίνεται πως δεν άφησε το ατύχημά της να σταθεί εμπόδιο στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και εμφανίστηκε στο γύρισμα με αναπηρικό καροτσάκι.

Όπως ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ολοκλήρωσε τις τελευταίες σκηνές της στη σειρά «Η Γη της ελιάς» με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις φωτογραφίες απεικονίζεται η ίδια έχοντας στο πλευρό της τους συνεργάτες και συναδέλφους της, ενώ στη λεζάντα της έγραψε χαρακτηριστικά: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα... σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί... έτσι είναι η ζωή».

{https://www.instagram.com/p/DX_lO1piPAO/?img_index=1}