Η πτώση της γυναίκας είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της στο πόδι - Έξαλλοι οι κάτοικοι για τα έργα παραμονές έναρξης της τουριστικής σεζόν.

Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα γυναίκα οδηγός όταν διασχίζοντας με το δίκυκλο της δρόμο στο Αργάσι της Ζακύνθου, ο τροχός παγιδεύτηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας.

Σύμφωνα με το imerazante, όλα συνέβησαν την Τρίτη 28 Απριλίου με την άτυχη γυναίκα να έχει τραυματιστεί βαρύτατα στο πόδι με την τοπική κοινωνία να ζητά εξηγήσεις για το ατύχημα που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

Οι επιχειρηματίες εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που επικρατεί λόγω των συνεχιζόμενων έργων, επισημαίνοντας τους κινδύνους για οδηγούς και πεζούς. Το Τοπικό Συμβούλιο έχει απευθύνει επανειλημμένα εκκλήσεις προς τις αρμόδιες αρχές για παύση των εργασιών, τονίζοντας ότι η τουριστική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και τα προβλήματα είναι πολλαπλά. Στην περιοχή εκτελούνται παράλληλα έργα και από τη ΔΕΥΑΖ, με τους επαγγελματίες να αναφέρουν ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις για άμεση ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, επικρατεί ανησυχία για τα έργα των οπτικών ινών, τα οποία ενδέχεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=lqz97mkk8sg}