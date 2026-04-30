Πέθανε το 12χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε σε τροχαίο την Τετάρτη 29 Απριλίουν στη Μεσσαρά Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η 12χρονη δεν άντεξε στα τραύματά της και υπέκυψε στις 3 το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλευόταν.

Την είδηση επιβεβαίωσε μιλώντας στο zarpanews.gr ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το κορίτσι, που ήταν μαθήτριας της Α’ τάξης Γυμνασίου δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα σε κεφάλι και κοιλιακή χώρα.

Το σοβαρό τροχαίο που στάθηκε μοιραίο για την ζωή της άτυχης 12χρονης σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στον δρόμο από Σίβα προς Πετροκεφάλι, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με τον πατέρα της συγκρούστηκε με άλλο όχημα, προκαλώντας τον τραυματισμό τους.