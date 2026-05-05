Η συνέλευση έχει οριστεί στις 18:30 (08/05), στην αίθουσα 108 στο ισόγειο του γυάλινου κτηρίου.

Συνέλευση με σκοπό την συγκρότηση ενωτικής αντιπολεμικής κίνησης για την ειρήνη και τη φιλία των λαών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 08/05, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Αφορμή της συνέλευσης αποτελούν οι εξελίξεις στον πόλεμο που μαίνεται στο Ιράν αλλά και η συνεχιζόμενη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ. Παράλληλα, θα συζητηθούν και άλλα τεκταινόμενα της διεθνούς επικαιρότητας, όπως οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο, η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και οι πολεμικές συρράξεις σε Ουκρανία, Σουδάν και στις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη.

Αναλυτικά το κάλεσμα

Εμείς που υπογράφουμε το κείμενο, εκτιμούμε ότι η απρόκλητη, άδικη και τρομοκρατική επίθεση των ΗΠΑ – Ισραήλ ενάντια στο Ιράν και η μετατροπή της σε περιφερειακό πόλεμο, αποτελούν ένα ακόμη βήμα στη γενίκευση των πολεμικών αναμετρήσεων που πυροδοτούνται ιδιαίτερα από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό στο έδαφος της εκτίναξης όλων των ενδοϊμπεριαλιστικών και ενδοκαπιταλιστικών ανταγωνισμών.

Η ήττα της επίθεσης κατά του Ιράν και των σχεδίων ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή αποτελεί βήμα για να αναχαιτιστεί η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα για την προάσπιση της ειρήνης, για τη φιλία των λαών. Είναι αναγκαία η αλληλεγγύη στον ιρανικό λαό που υπερασπίζεται τη ζωή του, την ακεραιότητα και ανεξαρτησία της χώρας του. Ο ίδιος θα αποφασίσει για το καθεστώς στην χώρα του, καμία ελευθερία δεν έρχεται με βόμβες και πυραύλους.

H συνεχιζόμενη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης, που έρχεται και ως απάντηση στην περήφανη αντίσταση του παλαιστινιακού λαού, οι καθημερινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο, η στρατιωτική επέμβαση και απαγωγή του προεδρικού ζεύγους της Βενεζουέλας, οι κυνικές απειλές για προσάρτηση της Γροιλανδίας, το δολοφονικό εμπάργκο, ιδιαίτερα οι ανοιχτές απειλές ενάντια στην Κούβα, αλλά και οι αναφλέξεις πολέμων σε διάφορα σημεία του πλανήτη (Ουκρανία, Σουδάν, Πακιστάν, Ινδία, Αφγανιστάν κ.α.), δείχνουν ότι οι κίνδυνοι για την περιφερειακή και παγκόσμια εξάπλωση του πολέμου μεγαλώνουν με ταχύτητα. Οι φραγμοί στην ανάπτυξη πυρηνικών παραμερίζονται, ο μιλιταρισμός ενισχύεται,οι πολεμικές δαπάνες εξακοντίζονται, ιδιαίτερα στην ΕΕ με το πρόγραμμα RearmEurope. Η «πολεμική οικονομία» στρέφεται σε βάρος των εργατικών αναγκών, των κοινωνικών δαπανών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Η Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, συμμετέχει άμεσα στην επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ, με την παροχή διευκολύνσεων, φρεγατών και συστημάτων αεράμυνας κατά του Ιράν. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η συνεργασία με το σιωνιστικό Ισραήλ και η συμμετοχή της χώρας μας στον επιθετικό άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ υπό αμερικανική εποπτεία, ενέργειες για τις οποίες φέρουν ευθύνες η παρούσα και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και οι βάσεις, ιδιαίτερα της Σούδας, αντί για ομπρέλα προστασίας και ασφάλειας, αποδεικνύονται από την εμπειρία της Κύπρου και των χωρών του Κόλπου, μαγνήτες πυραύλων. Την ίδια στιγμή η όξυνση του ανταγωνισμού των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας για ΑΟΖ και ενεργειακούς δρόμους υπονομεύει ακόμα περισσότερο την ειρηνική συνύπαρξη των λαών της περιοχής – αν ξεσπούσε σε στρατιωτική σύγκρουση, αυτό θα αποτελούσε μεγάλο χτύπημα και πισωγύρισμα για τους λαούς και στις δύο χώρες.

Γι’ αυτό και απαιτείται η μέγιστη συμβολή για τη συγκρότηση ενός μαζικού, λαϊκού και ανεξάρτητου αντιπολεμικού κινήματος με φιλειρηνικό, αντιιμπεριαλιστικό και διεθνιστικό χαρακτήρα ενάντια στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, την ΕΕ, ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστική δύναμη και επίθεση και ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και των πολεμοκάπηλων επιλογών της.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι άνθρωποι που υπογράφουμε το παρόν κείμενο, σας καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση στις 8 Μαΐου στις 18:30 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (αίθουσα 108 στο ισόγειο του γυάλινου κτιρίου) με στόχο τη συγκρότηση μιας Ενωτικής αντιπολεμικής κίνησης – για την ειρήνη και φιλία των λαών με βασικά αιτήματα :

- την καταδίκη της απρόκλητης, άδικης και ιμπεριαλιστικής επίθεσης ΗΠΑ – Ισραήλ

- την αλληλεγγύη στο λαό του Ιράν και του Λιβάνου, αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και στο δίκαιο αίτημά της για αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και σε όλους τους λαούς της περιοχής

- καμία εμπλοκή της Ελλάδας, καμία ελληνική στρατιωτική δύναμη εκτός συνόρων, έξοδος και διάλυση του άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Καμία συνεργασία με το Ισραήλ, διπλωματική και πολιτική απομόνωσή του.

- απαγόρευση χρήσης στην επίθεση κατά του Ιράν και κλείσιμο της βάσης της Σούδας, έξω όλες οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.

- όχι στο Rearm Europe και την φιλοπόλεμη πολιτική της ΕΕ, στα πυρηνικά και τους πολεμικούς εξοπλισμούς – δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες

- ειρήνη και φιλία των λαών, μέσα από τους κοινούς αγώνες τους στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο

Υπογραφές συνεχίζουν να συγκεντρώνονται εδώ.

Το κάλεσμα υπογράφουν:

1 Αβακουμίδης Πρόδρομος, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας, διωκόμενος εκπαιδευτικός

2 Αδαμίδης Γιώργος, Συνταξιούχος συμβολαιογράφος-Δικηγόρος

3 Αδαμόπουλος Δημήτρης, Μέλος ΔΣ ΣΕΦΚ

4 Αθανασοπούλου-Βαφειάδου Αντωνία, μέλος Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

5 Αλεμπάκη Μαρία, Κύρια Ερευνήτρια, ΙΝΑΓΡΟΚ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

6 ΑλεξίουΘοδωρής, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός πρώην αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Χαλανδρίου

7 Αλεξίου Σπύρος, Συγγραφέας-Φιλόλογος

8 Αναγνωστάκης Αλέκος, Φυσικός, Αντιπρόεδρος ΠΕΣΕΚ, ΔΣ Ομίλου Μαρξιστικών Ερευνών.

9 Αναστασιάδης Διαμαντής, Σκηνοθέτης

10 Αντώνογλου Μανώλης, ΔΣ Πανελλήνιου Συνδέσμου Συνταξιούχων ΝΑΤ

11 Αντωνόπουλος Παύλος, Μέλος ΔΣ ΠΕΣΕΚ

12 Αργυριάδου Λουκία, Πρώην δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

13 Αχταρίδης Θωμάς, Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου, Χάρτου και Ψηφιακών Μέσων

14 Βαϊνάς Παντελής, Πρόεδρος Συλλόγου Π.Ε Αιγάλεω πρώην μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΑΔΕΔΥ

15 Βαλσαμής Σταύρος, Μηχανικός, πρ. δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού

16 Βασιλοπούλου Νότα, Πρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ), Πρόεδρος ΔΣ Πανελληνίου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΓΑ (ΠΣΕ ΟΓΑ)

17 Βατικιώτης Λεωνίδας, Οικονομολόγος-Συγγραφέας

18 Βαφειάδης Μιχάλης, μέλος Αντιπροσωπείας ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

19 Βαφειάδου Ελένη, δημοτική σύμβουλος Περιστερίου

20 Βελεγράκης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

21 Βελογιάννης Μάνθος, Πρώην μέλος ΔΣ ΣΕΡΕΤΕ

22 Βεργής Πλούταρχος, Μέλος της ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla

23 Βλαχόπουλος Νίκος Πρόεδρος Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας

24 Βρεττού Ντέπυ, Παραγωγός ΕΡΤ

25 Γαρμπής Μάρκος, Εκπαιδευτικός, ΕΛΜΕ Κέρκυρας

26 Γεωργακάκης Βαγγέλης, Εκδότης

27 Γεωργιάδου Φύλλη, Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής

28 Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος Μουσικός πρώην πρόεδρος πανελλήνιου μουσικού συλλόγου και πρώην αντιπρόεδρος πανελλήνιας ομοσπονδίας θεάματος και ακροάματος

29 Γιαννακούλια Μαίρη, Kαθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

30 Γιαννόπουλος Γιάννος, Πρώην μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

31 Γιαννουλάκη Αθηνά, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Νομού Χανίων

32 Γιαννούλια Κατερίνα, Μέλος ΔΣ ΠΕΓΔΥ & ΠΟΓΕΔΥ, μέλος της Γρ. Ισότητας ΑΔΕΔΥ

33 Γουδέλης Τασος, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βύρωνα

34 Γραμματικόπουλος Γεράσιμος, Νευρολόγος

35 Γρηγοριάδης Κλέων, Ηθοποιός

36 Γρίβα Μαρία, Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΣΜΤ

37 Δασκαλάκης Δημήτρης, Εκλεγμένος στο ΔΣ του ΦΣ ΗΜΜΥ

38 Δελατόλας Αλέξανδρος, Μέλος της ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla

39 Δεμέστιχας Γρηγόρης, Μέλος ΔΣ Συλλόγου εργαζομένων Δήμου Νέας Ιωνίας

40 Δερβενιώτης Σπύρος, Σκιτσογράφος

41 Δημάκης Αντώνης, Διδάκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας, εντεταλμένος διδάσκων στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

42 Δημακιδης Γιώργος, Πρόεδρος Πανελληνίου Σωματείου Εργαζομένων Vantage Towers

43 Διαμαντόπουλος Βαγγέλης, Μέλος ΠΕΤ - ΟΤΕ, πρώην βουλευτής

44 Διονέλλης Μάριος, Δημοσιογράφος

45 Εκτάμι Μιχιάρ, Πρόεδρος της Ενωσης Παλαιστινίων Εργαζομένων στην Ελλάδα

46 Ελαφρός Γιάννης, Δημοσιογράφος ΠΡΙΝ

47 Ελευθεράτος Διονύσης, Δημοσιογράφος

48 Ζαρκαδούλας Άκης, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

49 Ζέρβας Ευθύμιος, Καθηγητής, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

50 Θεοδωροπούλου Δώρα, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ

51 Θεοχαράκης Νίκος, Καθηγητής ΕΚΠΑ

52 Θεωδοροπούλου Σοφία, Μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Victus Νetworks

53 Καλαβάνος Παναγιώτης, Μέλος ελληνικής αποστολής March to gaza

54 Καλαντζή Εβίνα, Δημοσιογράφος "Εφημερίδα των Συντακτών"

55 Καλομοίρης Γρηγόρης, Πρόεδρος Παν. Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών

56 Καλτσώνης Δημήτρης, Καθηγητής Θεωρίας Κράτους και Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

57 Κανελλής Δημήτρης, Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαιών Βόλου

58 Καρακίτσου Μαρία, Ηθοποιός

59 Καραχάλιος Γιάννης, Εκδότης

60 Κάργας Γιώργος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου

61 Καρίμαλη Έμμυ, Πρώην μέλος ΔΣ ΣΕΡΕΤΕ

62 Κατερίνη Τόνια, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

63 Κατσανάκης Διομήδης, Οικονομολόγος

64 Κατσορίδας Δημήτρης, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

66 Καυκιάς Γιάννης, Μεταφραστής Δημοσιογράφος

66 Καψάλης Αποστόλης, Επίκουρος καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

67 Κέκη Μαρία, πρώην δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

68 Κιμπουρόπουλος Γιάννης, Δημοσιογράφος "Εφημερίδα των Συντακτών"

69 Κιτσώνης Βαγγέλης, Πρόεδρος Σωματείου Icap Outsoursing solutions

70 Κλείτσα Όλγα, Απερχόμενη δημοτική σύμβουλος Δήμου Αθήνας με την Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα

71 Κλώκα Μαριανέλλα Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Pressenza

72 Κλωνιζάκης Μάρκος, Μέλος ΔΣ Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Αμπελοκήπων

73 Κοζανιτάς Γιώργος, Μέλος ΔΣ κλαδικού σωματείου ΣΕΦΚ

74 Κόκκαλη Άννα, Μεταφράστρια

75 Κοκκινάκης Θοδωρής, Μέλος των συλλογικοτήτων "Εμείς στο Πεδίο του Άρεως", "Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων"

76 Κοκκινάκης Νίκος, Μηχανικός, μέλος ΣΜΤ

77 Κολοβός Παναγιώτης, Δικηγόρος

78 Κομματάς Δαμιανός, Τουριστικά

79 Κοντάκη Βαγγελιώ, Πρώην μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων

80 Κορτζίδης Χρήστος, Πρώην Δήμαρχος Ελληνικού

81 Κορτζίδου Φρόσω, Δασκάλα μελος ΣΕΠΕ Θουκιδίδης

82 Κορωναίου Αλεξάνδρα, Ομότιμη Καθηγήτρια Πάντειο Πανεπιστήμιο

83 Κουμαριανός Βαγγέλης, Επίκουρος καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο,μέλος ΔΣ Συλλόγου μελών ΔΕΠ Παντείου

84 Κουραχάνης Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

85 Κουσουρής Δημήτρης, Ιστορικός

86 Κυτίνος Αλέξανδρος, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπ. Εργασίας

87 Κωνσταντινίδης Ηλίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου του ΣΕΡΕΤΕ

88 Κωνσταντίνου Αρετή, Φοιτητρια ΦΣ Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

89 Λάζου Ευφροσύνη (Έφη), Θεατρολόγος, Πρόεδρος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου " Διονύσιος Σολωμός"

90 Λαϊνάς Σωτήρης, Δρ. Ψυχολογίας ΕΑΠ

91 Λαπαβίτσας Κώστας, Οικονομολόγος SOAS, University of London

92 Λεριάς Θωμάς, Μηχανικός, μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

93 Λιντζέρης Πάρης, Οικονομολόγος

94 Λούβρος Παντελής, Μέλος της ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla

95 Λουκοπούλου Μαρία, Πρόεδρος ΕΛΜΕ Ξάνθης

96 Λυγουριώτης Γιώργος, Μουσικός (echo tides)

97 Λυκουργιάς Θάνος, Μέλος ΔΣ Συλλόγου Yπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας

98 Λύρας Αχιλλέας, Φοιτητής

99 Μαΐστρος Γιάννης, Πανεπιστημιακός ΕΜΠ, Πρώην Αντιπροέδρος ΠΟΣΔΕΠ

100 Μάλτης Στάθης, Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΓΓΔΕ

101 Μανωλεδάκης Θεόδωρος, Μηχανολογος Μηχανικος

102 Μινωτάκης Αλέξανδρος, μεταδιδακτορικός ερευνητής

103 Μιχαλοπούλου Μπούλικα, Δημοσιογράφος

104 Μόσχος Χρήστος, Κτηνίατρος

105 Μοσχοχωρίτου Όλγα, Δικηγόρος-Κριτικός Θεάτρου

106 Μπαλαλέ Ισμήνη, Δημοσιογράφος news247

107 Μπαλωμενάκης Δημήτρης, Μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, παράρτημα Χανίων

108 Μπανός Βασίλης, Μέλος Δς σωματείου διπλωματούχων μηχανικών της ΓΕΝΟΠ -ΔΕΗ-ΚΗΕ

109 Μπαρκούτσης Χρήστος, Μέλος του ΔΣ του ΣΕΦΚ

110 Μπαρσέφσκι Μάνια, Νομικός

111 Μπαρτσώκα Κατερίνα, Πρώην μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικων

112 Μπαχτή Άννα, Πρόεδρος Ε ΕΛΜΕ Ανατ. Αττικής

113 Μπέκος - Ρόκκος Σωκράτης, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και ΔΣ Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών

114 Μπέλμπας Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Σ ΕΛΜΕ Χανίων

115 Μπερίτσης Βασίλης, Γραμματέας συλλόγου ΑΜΕΑ Ιλίου

116 Μπόλαρη Μαρία, Πρώην βουλεύτρια Α' Αθήνας

117 Μποσινάκος Νίκος, Μέλος συλλόγου εργαζομένων στο υπουργείο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας

118 Μπούσμπουρα Κωνσταντίνα, Συντονίστρια Δικτύου Φύλου Διεθνους Αμνηστίας, ανθρωπολόγος-σκηνοθέτρια, μέλος της Συνέλευσης 8 Μάρτη

119 Μυλωνά Βίλυ, Πρώην μέλος ΔΣ ΣΕΡΕΤΕ

120 Νικήσιανης Νίκος, Βιολόγος, δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

121 Ξηροφώτου Ρένα, Μέλος Συλλόγου Υπαλλήλων ΜΤΠΥ

122 Οικονόμου Ηρακλής, Πολιτικός επιστήμονας-διεθνολόγος

123 Οικονόμου Σταμάτης, Πρόεδρος ΦΣ Ψυχολογίας Φλώρινας

124 Παλιούρας Αποστόλης, Συγγραφέας-Εκδότης

125 Παναγοπούλου Γιώτα, Μέλος σωματείου εργαζομένων πρώην ΚΕΘΕΑ, μέλος της Συνέλευσης 8 Μάρτη

126 Πανούσης Λυμπέρης, Ιδιωτικός υπάλληλος

127 Πανώρη Σταυρούλα, Μέλος φοιτητικού συλλόγου Γεωπονικού Πανεπιστημίου

128 Παπαγεωργίου Ράνια, Αντιπρόεδρος συλλόγου εργαζομένων ΓΓ Εμπορίου, μέλος δημοτικής ομάδας Ανατρεπτικής Συμμαχίας για την Αθήνα

129 Παπακώστας Κώστας, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Ιωνίας

130 Παπανικολάου Πάνος, ΓΓ ΟΕΝΓΕ, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

131 Παπατζανή Ράνια, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

132 Παπαχριστούδη Ματίνα, Μέλος ΔΣ ΕΣΗΕΑ

133 Παυλόπουλος Γιώργος, Οικονομολόγος-συνταξιούχος τραπεζικός

134 Παυλόπουλος Γιώργος, Δημοσιογράφος ΝΕΑ

135 Πελεκούδας Νίκος, Πρόεδρος κλαδικού σωματείου ΣΕΦΚ

136 Πιεροπούλου Ελένη, Μέλος Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των πλειστηριασμών

137 Πισίνας Γιώργος, Πρόεδρος ΣΕΡΕΤΕ

138 Πλειός Γιώργος, Καθηγητής, τμήμα ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

139 Πλουμπίδη Ειρήνη, Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), πρώην δημοτική σύμβουλος Δ. Ζωγράφου

140 Πολυχρονιάδης Δημήτρης, Πρόεδρος ΔΣ Σ.Ε.Π.Ε. Αμαρουσίου, δημοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου

141 Ποταμίτης Νίκος, Πρόεδρος Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου

142 Πουλιοπούλου Έλσα, Πρώην μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικων

143 Ραγκούσης Σπύρος, Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων

144 Ραχιώτης Γιάννης, Νομικός

145 Ρέππα Ντίνα, Πρόεδρος ΣΕΠΕ Αριστοτέλης

146 Ρομποτή Δήμητρα, Πρώην μέλος ΔΣ Εργατικού Κέντρου Αθήνας

147 Σακαλή Όλγα, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

148 Σακελλαρόπουλος Σπύρος, Πανεπιστημιακός Πάντειο Πανεπιστήμιο

149 Σακελλαροπούλου Μυρσίνη, Αντιπρόεδρος Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων

150 Σαπουνάς Γιώργος, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός

151 Σεργίδου Κατερίνα, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/Σπουδών Φύλου και Φεμινισμού, μέλος της Συνέλευσης 8 Μάρτη

152 Σκαμνάκης Θανάσης, Συγγραφέας-Δημοσιογράφος

153 Σκάντζας Χρήστος, Μέλος Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

154 Σκέμπρη Ντίνα, Τραγουδίστρια, μέλος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου

155 Σκοπλάκης Νίκος, Μεταφραστής - ιστορικός

156 Σκόρδος Λεονάρδος, ΓΓ ΔΣ Σωματείου Ληπτών Ψυχικής Υγείας

157 Σπανούδη Δέσποινα, Μέλος κοινωνικών και οικολογικών κινήσεων

158 Σταθάτος Πάνος, Υπ. διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας, μεταφραστής

159 Σταθοπούλου Δώρα, Μέλος ΔΣ συλλόγου υπαλλήλων υπουργείου Εργασίας , μέλος ΔΣ ομοσπονδίας ΟΣΥΠΕ

160 Σταμούλης Δημήτρης, Μέλος ΔΣ ΠΟΕΣΥ, μέλος ΔΣ ΕΣΠΗΤ

161 Σταυρακάκης Χρήστος, Μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

162 Σταυρίδη Ηώ, Μέλος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

163 Στραβελάκης Νίκος, Οικονομολόγος ΕΚΠΑ

164 Σφυρόερας Μανούσος, Ιδιωτικός υπάλληλος

165 Σωτηρόπουλος Άκης, Ταμίας ΔΣ Ε ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, πρώην μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ

166 Σωτηροπούλου Μάνια, Πρώην μέλος ΔΣ ΣΕΡΕΤΕ

167 Τελμετίδη Κατερίνα, Σωματείο Βάσης Εργαζομένων ΜΚΟ - (ΣΒΕΜΚΟ)

168 Τερζής Κώστας, Μέλος ΔΣ του ΣΕΤΗΠ

169 Τζορτζιώτης Σταύρος, Μέλος Δημ. Συμβουλίου Βύρωνα

170 Τότσος Δημήτρης, Μέλος Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας Πρέβεζας

171 Τουλγαρίδης Κώστας, Πρόεδρος ΣΕΠΕ Κ. Σωτηρίου, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

172 Τριανταφυλλόπουλος Γιώργος, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (ΟΣΕΑΔΕ)

173 Τσερεγκούνης Γιώργος, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου σωματείου Vodafone - Παναφον

174 Τσικαλουδάκη Χρύσα, Μέλος ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, μέλος της Συνέλευσης 8 Μάρτη

175 Τσιλίκη Δέσποινα, Μέλος ΕΓ ΝΤ ΑΔΕΔΥ Χανίων

176 Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Παν. Μακεδονίας

177 Τσιράκης Βασίλης, Συγγραφέας

178 Τσιρίκου Λένα, Μέλος Σωματείου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών

179 Τσουκαλά - Σταθάκη, Κωνσταντίνα Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Ν. Αττικής

180 Φελέκης Γιάννης, Συνταξιούχος

181 Φραγκούλης Γιάννης, μέλος Δημ. Συμβουλίου Ν. Σμύρνης

182 Φρυσούλης Γιάννης, Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Λασιθίου

183 Φωτεινόπουλος Στέλιος, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής του Stop the War UK

184 Χαλβατζιδάκης Δημήτρης, Μέλος ΔΣ Α Συλλόγου Αθηνών Εκπαιδευτικών ΠΕ

185 Χαμόδρακα Ευτυχία, Καρδιολόγος, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζομένων ΑΚΛΗΠΙΕΙΟ

186 Χουδαλάκη Κατερίνα, Πρώην μέλος ΔΣ ΣΜΤ

187 Χρήστου Γιώργης, Δημοσιογράφος, π. μέλος Μεικτού Συμβουλίου ΕΣΗΕΑ

188 Moss Σύψα Αθηνά, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΕΣΥ