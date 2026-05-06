Το ασθενοφόρο μετέφερε τον μοναχό στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ένας 48χρονος μοναχός πήδηξε από ασθενοφόρο εν κινήσει, με συνέπεια να τραυματιστεί και να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε να παραλάβει τον Σέρβο δόκιμο μοναχό από το λιμάνι της Ουρανούπολης το μεσημέρι της Τρίτης. Ο 48χρονος δεν αισθανόταν καλά και υπήρχαν ενδείξεις πιθανού καρδιολογικού προβλήματος, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ αντέδρασε, αρνούμενος να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, προτού τον ηρεμήσουν.

Κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Πολυγύρου, λίγο πριν το ασθενοφόρο φτάσει στον προορισμό του, ο μοναχός φαίνεται πως έλυσε τη ζώνη του, άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε από το ασθενοφόρο.

Αρχικά ο 48χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υπέστη δύο ανακοπές και οι γιατροί τον διασωλήνωσαν. Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ συνελήφθησαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.