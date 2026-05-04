Τα πρώτα σημεία που θα γυριστούν σκηνές για το «Emily in Paris» στις 19 Μαΐου στη Μύκονο.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Δευτέρα 4 Μαΐου μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άρης Καβατζίκης, επισήμανε τα πρώτα σημεία γυρισμάτων της σειράς «Emily in Paris».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σειρά θα πραγματοποιήσει γυρίσματα στο νησί των ανέμων, τη Μύκονο, και είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν στις 19 Μαΐου.

Λέγεται ότι η πρωταγωνίστρια, Λίλι Κόλινς, θα φτάσει στην Ελλάδα στις 15 του μηνός, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 15 ημέρες και το συνεργείο θα αποτελείται από περίπου 250 άτομα.

Όπως ανέφερε ο Άρης Καβατζίκης, τα πρώτα σημεία των γυρισμάτων είναι η πλατεία στους Ανεμόμυλους και οι Ανεμόμυλοι, η Αλευκάντρα καθώς και σε περιοχές κοντά στην οδό Αγίας Παρασκευής.

Οι τοποθεσίες ωστόσο αφορούν μόνο τα γυρίσματα της 19ης Μαΐου και έχει ζητηθεί από τους πολίτες να μην σταθμεύουν στα σημεία.

