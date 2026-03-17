Η συγκινητική περιγραφή από την άφιξη του γιου της στην Ελλάδα.

Καλεσμένη στην εκπομπή του The 2Night Show με παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Ελισάβετ Μουτάφη, η οποία μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της μετά την υιοθεσία του γιου της από τη Σιέρα Λεόνε.

Η ηθοποιός περιέγραψε πόσο βαθιά έχει επηρεαστεί η καθημερινότητά της, τονίζοντας πως ο μικρός Δημήτρης έχει γίνει το κέντρο της ζωής της. Παρά τις δυσκολίες και την κούραση, καθώς συνδυάζει τη μητρότητα με την επαγγελματική της πορεία, δηλώνει γεμάτη αγάπη και αφοσίωση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αποφάσισε να ταξιδέψει μόνη της για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της υιοθεσίας. Όπως αποκάλυψε, έκανε δύο ταξίδια, το πρώτο για να γνωρίσει το παιδί και το δεύτερο για να το φέρει στην Ελλάδα, περνώντας μάλιστα από τη Νιγηρία για τις απαραίτητες διαδικασίες. Η ίδια παραδέχεται ότι, αναλογιζόμενη εκ των υστέρων την εμπειρία, συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο ήταν αυτό που κατάφερε.

Συγκινητική ήταν και η περιγραφή της στιγμής που έφτασαν στην Ελλάδα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τους περίμεναν αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο μικρός Δημήτρης έτρεξε κατευθείαν στην αγκαλιά του Μάνου, σε μια σκηνή γεμάτη συναίσθημα και αγάπη.

