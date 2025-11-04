Όσα αποκάλυψε η Ελισάβετ Μουτάφη για το ρόλο της στη σειρά «Να μ’ αγαπάς».

«Δεν έχετε δει ακόμα τίποτε». Η Ελισάβετ Μουτάφη, η Σοφία Πανταζή της αγαπημένης καθημερινής σειράς του Alpha, «Να μ' αγαπάς» ήταν προσκεκλημένη σήμερα της Κατερίνας Καινούργιου και της «Super Κατερίνα».

Η ηθοποιός μίλησε για τις εξελίξεις της σειράς, για τη ζωή της και την οικογένεια της, ενώ έδωσε και spoiler για το αποψινό επεισόδιο στις 20:00: «Έχει… πιστολίδι»!

Ο ρόλος της Σοφίας «είναι ένας ρόλος διαφορετικός από αυτούς που με έχει συνηθίσει ο κόσμος» λέει η Ελισάβετ Μουτάφη.

«Δεν έχετε δει ακόμα τίποτε». Ύπουλος, κακός χαρακτήρας…. «Δε θα τη «δικαιολογήσω», το βάζω σε εισαγωγικά γιατί μου αρέσει ότι έχει αυτή την πολυπλοκότητα ο χαρακτήρας, έχει μία δύναμη. Αλλά είναι και το ότι το θύμα θα γίνει θύτης».

Πώς το εννοεί αυτό; «Αυτή η γυναίκα έχει περάσει πολλά -κάποια τα έχουμε δει- δεν είναι δικαιολογία, είναι όμως μια πραγματικότητα. Και τη γουστάρω πολύ. Γιατί με ιντριγκάρει ως ηθοποιό να παίξω διαφορετικά πράγματα».

Έχει βρει στοιχεία του χαρακτήρα της Σοφίας που έχει αγαπήσει; «Είναι το ότι έχει περάσει πολύ δύσκολα, ότι προσπαθεί να βοηθήσει την κόρη της με το λάθος τρόπο – κάτι που πολύ συχνά κάνουμε οι άνθρωποι» απαντά.

Και προσθέτει: «Είναι δυναμικός χαρακτήρας, έχει χιούμορ σαν ηρωίδα και τεράστια ανάγκη να αγαπηθεί... Έχει τεράστια έλλειψη αγάπης. Λειτουργεί, βλέποντάς το απέξω με το λάθος τρόπο. Μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Γουστάρω να τον υποδύομαι!».

Ο γάμος της κόρης της Άννας (Μέγκι Σούλι) θα γίνει; «Θα υπάρξουν πολλά πίσω μπρος, αλλά κάτι θα γίνει… Υπάρχουν πολλές ανατροπές και συνεχείς στη σειρά. Και από τη Σοφία. Τώρα έρχονται τα καλύτερα. Είναι πολύ ανατρεπτικές οι καταστάσεις» που καλούνται να βιώσουν οι ήρωες, τονίζει.

Στο σημερινό επεισόδιο υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή, αφού ο Άγγελος (Δημήτρης Αλεξανδρής) στέλνει το δικό του «δώρο» για το γαμήλιο τραπέζι και η οικογένεια ζει τον απόλυτο τρόμο.

«Μας την πέφτουν στο σπίτι οι εισβολείς. Σήμερα είναι πολύ ακραίο το επεισόδιο. Έχει… πιστολίδι!» αποκαλύπτει.

Παράλληλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ομώνυμο τραγούδι των Ν.Τερζή- Γ.Κότσιρα, το οποίο «είναι τραγουδάρα… Παίζει συνέχεια στα ραδιόφωνα».

Τέλος, η Ελισάβετ Μουτάφη μίλησε για τον σύζυγο και τον γιο της, αλλά και τον χρόνο που περνάει μαζί με την οικογένειά της.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

{https://www.youtube.com/watch?v=8NErNSEmGUI}

«Να μ’ αγαπάς», από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 20:00.