«The 2Night Show» - Απόψε τα μεσάνυχτα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 24:00 o Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Τάσο Νούσια. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη δραματική του ANT1 «Grand Hotel» υποδυόμενος τον Χαραλάμπη Ιακωβίδη, μιλάει για τον ρόλο του, για τις εξελίξεις της σειράς και για το τεράστιο beef που έχει με τον Γιάννη Στάνκογλου.

Στη συνέχεια, θυμάται τη συνεργασία του με τον Κώστα Βουτσά και αποκαλύπτει ποια συμβουλή του δεν ξεχνάει ποτέ. Σε προσωπικό επίπεδο αναφέρεται στη σχέση λατρείας και εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει με την έφηβη κόρη του, εκφράζοντας τους φόβους του, ως πατέρας, αλλά και την περηφάνια του για εκείνη.

Τέλος, σχολιάζει τις αλλαγές στον χώρο του θεάματος μετά το #metoo, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για σεβασμό και διακριτικότητα.

Kαλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και ο Νίκος Κουρής, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ANT1 «Παιχνίδια Εκδίκησης», ως Άγης. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει για τα εφηβικά του χρόνια, τονίζοντας ότι ήταν «βαρετός» σε αντίθεση με τον γιο του, που είναι πιο εκφραστικός.

Εξομολογείται πως μικρός ήταν φοβισμένος και πως το θέατρο τον βοήθησε να «εκραγεί» και να ζήσει πολλά πράγματα, που δεν θα έκανε ποτέ στη ζωή του. Αναφέρεται σε σοβαρούς τραυματισμούς, που του έχουν συμβεί στη σκηνή, αλλά και στον αυτοσχεδιασμό, που τον βοήθησε να συνεχίσει να παίζει ακάθεκτος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Νίκος Κουρής δηλώνει ότι διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, έχοντας πλέον αποκτήσει χιούμορ και μην παίρνοντας τον εαυτό του στα σοβαρά.

Σχετικά με τους επαγγελματικούς του στόχους, εκφράζει την επιθυμία να κάνει κωμωδία, ενώ μιλάει με ενθουσιασμό για τον «Οιδίποδα» στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Άικ, για το δίκαιο τέλος του Άγη στα «Παιχνίδια Εκδίκησης» και τη συνεργασία του με την Σμαράγδα Καρύδη στη σειρά «IQ160».

{https://www.youtube.com/watch?v=cc_x_CpXslE}

Τέλος, παίζει «Ναι, με ακούτε;» με τον Γρηγόρη και η αναμέτρηση είναι ξεκαρδιστική!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο αποψινό «The 2Night Show» και την Έλενα Κρεμλίδου, σε μία συγκλονιστική εμφάνιση, λίγες ημέρες μετά την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση διαρροής προσωπικών της φωτογραφιών, γνωστή και ως «revenge porn».

Η Έλενα Κρεμλίδου, φανερά συγκινημένη μετά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης δύο ετών και του χρηματικού προστίμου στον 36χρονο αστυνομικό που διέρρευσε το υλικό, μιλάει ανοιχτά για τη δικαίωση που νιώθει.

Η ίδια δηλώνει πως η νίκη αυτή αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας και στήριξης για όλα τα θύματα παρόμοιων καταστάσεων. Σε μία εκ βαθέων συνέντευξη, η «Mariposa» μοιράζεται τη δραματική εμπειρία που βίωσε επί χρόνια, λόγω της παράνομης διαρροής, τις δυσκολίες της δικαστικής μάχης και το ψυχολογικό βάρος που κουβαλούσε.

Η συζήτηση ρίχνει φως στις προσωπικές στιγμές της Έλενας, στο πώς διαχειρίστηκε την έκθεση και τον εκβιασμό και πώς βρήκε τη δύναμη να σταθεί όρθια και να διεκδικήσει δικαιοσύνη.

Μη χάσετε τη συγκλονιστική μαρτυρία της Έλενας Κρεμλίδου, απόψε στο «The 2Night Show», σε μία συνέντευξη που αφορά τα όρια, τον σεβασμό και τη δύναμη της ψυχής.

Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.