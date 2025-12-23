Όσα είπε ο Αντώνης Μυριαγκός στο «Στούντιο 4» για τον ρόλο του ως «Καποδίστριας» στη ταινία του Γιάννη Σαμαραγδή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου ο Αντώνης Μυριαγκός, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα της ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, ο ηθοποιός, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο «πήρε» το ρόλο. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ένας φίλος – συνεργάτης του ήταν εκείνος που τον είχε παρακολουθήσει σε παράσταση του 2009, του Θεόδωρου Τερζόπουλου, οπότε, χρόνια μετά, τον πρότεινε για το ρόλο στον Γιάννη Σμαραγδή.

Όσα αποκάλυψε ο Αντώνης Μυριγκός στο «Στούντιο 4»

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα της εκπομπής, ο Αντώνης Μυριαγκός, φαίνεται να τοποθετήθηκε ως εξής: «Ένας φίλος πιο πρόσφατος του Γιάννη ήρθε και με βρήκε. Με είχε δει σε παράσταση του 2009, είναι τρομερό. Με θυμόταν από την παράσταση, όχι το όνομά μου. Μετά βρήκαν το όνομά μου. Εγώ ήμουν στην Τιφλίδα. Με πήραν τηλέφωνο και κατάλαβα ότι ήταν επείγον. Γνωριστήκαμε και πολύ σύντομα μου έδωσε το σενάριο με το πορτρέτο του Καποδίστρια. Ήταν έκπληξη», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν ήξερα τίποτα, μόνο ότι είναι ο πρώτος κυβερνήτης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και ότι έφερε την πατάτα… και για τη δολοφονία του».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, μίλησε για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, καθώς όπως ανέφερε στο παρελθόν, δεν ήθελε να παίξει ούτε στο θέατρο –ούτε στην τηλεόραση: «Δεν το έχω ζήσει ακόμα γιατί τώρα θα βγει η ταινία. Έχω λάβει ήδη την αγάπη του κόσμου. Αυτός ο ρόλος είναι καρδιάς γιατί είναι στις καρδιές του κόσμου».

