Η Έλλη Κοκκίνου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» λίγο πριν αναχωρήσει για το προγραμματισμένο της ταξίδι στη Στοκχόλμη, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσει συναυλία, μοιράζοντας τις σκέψεις και τη διάθεσή της ενόψει των Χριστουγέννων.

Η ίδια, αποκάλυψε πως το καλύτερο δώρο στη ζωή της, είναι ο γιος της, ενώ δεν δίστασε να απαντήσει και στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με την παρουσίαση, την τηλεόραση, το «Don’t Forget The Lyrics» και την κριτική.

Όσα αποκάλυψε η Έλλη Κοκκίνου

Όπως λοιπόν φαίνεται και στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η γνωστή τραγουδίστρια, αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται ως εξής: «Δεν με ενοχλεί η κριτική γιατί η δουλειά μου κρίνεται από τον κόσμο και εξαρτάται από την κρίση του κόσμου. Άρα είναι λογικό να κριθώ και εγώ και η δουλειά μου».

Παράλληλα, ρωτήθηκε για την εμπειρία της στην παρουσίαση και την τηλεόραση, ενώ τόνισε πως τα γυρίσματα πλέον έχουν ολοκληρωθεί και παρακολουθεί τα επεισόδια με μεγάλη χαρά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αλλάξει πλέον κάτι. Η απάντηση που έδωσε μάλιστα, αφορούσε και τα νούμερα της τηλεθέασης και το αν τα παρακολουθεί:

«Δεν είμαι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης. Έτυχε να κάνω την παρουσίαση αυτού του παιχνιδιού. Θέλω να πάει καλά. Δεν εξαρτάται όμως μόνο από μένα. Τα επεισόδια έχουν γυριστεί. Άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι για να βελτιώσω, σε περίπτωση που μπορούσε να εξαρτηθεί κάτι από μένα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα συγκυριών».

«Δεν το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι παρά πολύ νωρίς ακόμα», απάντησε σχετικά με το αν πρόκειται να υπάρξει και δεύτερη σεζόν για το «Don’t Forget The Lyrics».