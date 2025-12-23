Η Κλέλια Ανδριολάτου, μίλησε για τα γυρίσματα της νέα σεζόν «Maestro» και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν αναφέρεται στην προσωπική της ζωή.

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε η Κλέλια Ανδριολάτου, η οποία αναφέρθηκε στα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Maestro», αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να προστατεύει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός, αναφέρθηκε στα γυρίσματα της σειράς που πραγματοποιήθηκαν στη Βουδαπέστη: «Ήμασταν στη Βουδαπέστη, όπως είδε και ο κόσμος. Περάσαμε φανταστικά, είχε πολύ κρύο αλλά ωραίο κρύο. Είδαμε νέα πράγματα, νέες εικόνες.

Έχουμε βγάλει πολύ ωραίο υλικό. Κάναμε πάρα πολλές σκηνές, περισσότερες από αυτές που είχαμε υπολογίσει, γιατί ήμασταν πάρα πολύ ωραία ομάδα. Ανυπομονώ πάρα πολύ να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Δεν τον περιμέναμε τον νέο κύκλο. Παρόλα αυτά, έχει πολύ σασπένς, νέους ρόλους που ανατρέπουν πολύ την ιστορία».

{https://www.instagram.com/p/DSPm7zJjAVR/?hl=el&img_index=1}

Όσα ανέφερε η Κλέλια Ανδριολάτου για την προσωπική της ζωή

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός, απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με το πώς καταφέρνει να διατηρήσει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχω καταφέρει να κρατάω τα προσωπικά μου προσωπικά, γιατί προσπαθώ να σέβομαι τους ανθρώπους που έχω γύρω μου και να ακούω τις ανησυχίες τους. Δεν είμαστε όλοι για όλα και εμένα η δουλειά μου έχει αρκετή έκθεση», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν θα μου άρεσε στην προσωπική μου ζωή να εκτίθεμαι, έτσι είναι η αισθητική η δική μου, δεν είναι κάτι που μου αρέσει και αποφεύγω να μιλάω για πράγματα τα οποία ίσως κάποια στιγμή να μετανιώσω γιατί δεν θα ήθελα να τα είχα μοιραστεί», ενώ έκλεισε τις δηλώσεις της τονίζοντας πως είναι καλά και ευτυχισμένη:

«Είμαι ευτυχισμένη…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5hq3sxnaqh?integrationId=40599y14juihe6ly}