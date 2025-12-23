Όσα είπαν ο Μανώλης Κονταρός και ο Αντύπας για τον Βασίλη Καρρά στη κάμερα του «Buongiorno».

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από όταν ο Βασίλης Καρράς άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας δώσει προσωπική μάχη με τον καρκίνο αλλά και τον κορωνοϊό, ενώ ο θάνατός του αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια νοσηλείας του σε νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Βασίλης Καρράς, πέθανε σε ηλικία 70 ετών, στις 24 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ η ταφή του πραγματοποιήθηκε στις 27 του μήνα, στη γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Αντίστοιχα, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε το τρισάγιο στη μνήμη του καλλιτέχνη όπου φίλοι και συνεργάτες του, έδωσαν το παρών για να τον τιμήσουν.

Όπως κατέγραψε και η κάμερα της εκπομπής του «Buongiorno», ο Αντύπας και ο Μανώλης Κονταρός, βρέθηκαν στο σημείο όπου και παραχώρησαν δηλώσεις για τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Συγκίνηση στο τρισάγιο του Βασίλη Καρρά

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οι συνάδελφοι του μίλησαν με συγκίνηση προς το πρόσωπό του.

Μάλιστα, ο Αντύπας, αποκάλυψε πως λίγο πριν φύγει ο Βασίλης Καρράς από τη ζωή, βρισκόντουσαν σε συχνή επικοινωνία, καθώς μέσα στα σχέδιά τους, ήταν και μία επικείμενη συνεργασία:

«Αισθάνομαι περίεργα γιατί με τον Βασίλη είχαμε μιλήσει για να συνεργαστούμε. Θα ήταν η πρώτη φορά που θα δουλεύαμε μαζί. Όταν έγινε η κηδεία του, εγώ έλειπα στην Αμερική και σήμερα ήρθα να τον τιμήσω. Διατηρούσαμε πολύ καλές σχέσεις, μιλούσαμε στο τηλέφωνο τακτικά. Μετά κάποια στιγμή δεν μπορούσε να μιλήσει και μίλαγα με τη Χριστίνα, τη γυναίκα του. Ο Βασίλης δεν μπορεί να ξεχαστεί. Υπάρχουν τα τραγούδια του, υπάρχει η αγάπη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια».

Αντίστοιχα, ο Μανώλης Κονταρός, στάθηκε στην ανθρωπιά του σπουδαίου καλλιτέχνη αφιερώνοντάς του μία μαντινάδα:

«Λείπει ο μεγάλος Βασίλης Καρράς. Γι' αυτό κι εγώ, με σεβασμό και ταπεινά, του είπα μία μαντινάδα. Έφυγε και τον αναζητά ολόκληρη η Ελλάδα. Ένας ευλογημένος άνθρωπος, άνθρωπος με Α κεφαλαίο και μεγάλος τραγουδιστής. Ο Καρράς θα ακούγεται μέχρι να στέκει ο ντουνιάς. Θα τον ακούμε και θα τον ξανακούμε, με πολλές διασκευές για πολλούς λόγους».

