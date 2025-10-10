Η συγκίνηση της Φανής Δρακοπούλου για την απώλεια του Βασίλη Καρρά.

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από την απώλεια του Βασίλη Καρρά, ωστόσο ακόμη και σήμερα η μουσική του και ο χαρακτήρας του έχουν μείνει ανεξίτηλα. Η Φανή Δρακοπούλου μάλιστα, μίλησε για τον σπουδαίο ερμηνευτή, ενώ συγκινημένη αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος της φέρθηκε κατά την καλλιτεχνική της πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, η ερμηνεύτρια, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και στην δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου, όπου και αναφέρθηκε τόσο στην απώλεια του Βασίλη Καρρά, όσο και στην πρεμιέρα την προσωπική της ζωή.

Συγκινεί η Φανή Δρακοπούλου για τον Βασίλη Καρρά

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η καλλιτέχνιδα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου φέρθηκε σαν πραγματικός πατέρας. Μου στάθηκε σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Το ενδιαφέρον αυτού του ανθρώπου ήταν πολύ συγκινητικό. Το λέω και θέλω να δακρύσω. Δυσκολεύτηκα με την απώλειά του. Ήταν δύσκολο… Ήμουν στο Μόναχο όταν έφυγε από τη ζωή. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στην κηδεία του».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μίλησε για την καλλιτεχνική της πορεία και το τραγούδι «Εκκρεμότητες» σε στίχους του Βασίλη Καρρά στου οποίου το βίντεο κλιπ, συμμετέχει και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, με αφορμή αυτό, η Φανή Δρακοπούλου, απάντησε στην ερώτηση αναφορικά με τον ηθοποιό: «Το κόσνεπτ της εκπομπής του Γιάννη Τσιμιτσέλη του ταιριάζει. Είναι καλός επαγγελματίας και έντιμος χαρακτήρας… και αυτό του ταιριάζει…».

Κλείνοντας, μίλησε για την προσωπική της ζωή και την οικογένειά της: «Όταν αισθάνθηκα ότι θέλω να κάνω μια παύση, γνώρισα τον άντρα μου και έκανα τα δυο μου παιδιά. Ήταν απίστευτο όταν έμαθα ότι θα κάνω δίδυμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddei4lwo1k29?integrationId=40599y14juihe6ly}