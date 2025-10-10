Ό,τι ξέρατε για το GNTM… ξαναγράφεται! Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Star!

Οι audition αποτελούν, πλέον, παρελθόν και τα 50 υποψήφια μοντέλα, που πέρασαν στο bootcamp, καλούνται να διανύσουν την τελική ευθεία και να δοκιμαστούν σε δύο δύσκολα και απαιτητικά challenges, που θα καθορίσουν τον τελικό αριθμό μοντέλων, που θα μπουν στο σπίτι του GNTM 2025.

Η πρώτη δοκιμασία ονομάζεται ID Posing. Τα μοντέλα καλούνται να ποζάρουν και να αναδείξουν την προσωπικότητά τους με πρωτοτυπία στις πόζες και στην έκφραση, ώστε να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους και να περάσουν στην επόμενη φάση. Από τους 50 μόνο οι 40 θα καταφέρουν να φτάσουν στο Grand Défilé.

Η δοκιμασία που θα κρίνει φέτος ποιοι και πόσοι θα μπουν, τελικά, στο σπίτι του GNTM 2025, μεταμορφώνει τα μοντέλα σε High Fashion Models από το πρώτο λεπτό, με ρούχα του γνωστού σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου, ανεβάζοντας τους παλμούς και την αγωνία στο κατακόρυφο, καθώς θα διαγωνιστούν σε Catwalk Battle.

Οι πέντε έντονες και διαφορετικές προσωπικότητες της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, του Λάκη Γαβαλά, του Άγγελου Μπράτη, της Ζενεβιέβ Μαζαρί και του Έντι Γαβριηλίδη, κοντράρονται και διαφωνούν για το ποιοι θα πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το σπίτι του GNTM 2025!

GNTM- Η ιστορία ξαναγράφεται

The MOST GNTM OF ALL begins!

Η πολυαναμενόμενη είσοδος στο σπίτι του GNTM δεν θα είναι απλή φέτος! Πριν μπουν τα μοντέλα στο σπίτι, τα περιμένει μία έκπληξη στην πισίνα. Η χρυσή Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Πλατανιώτη ποζάρει με κινήσεις συγχρονισμένης κολύμβησης! Το πρώτο μικρό challenge, με φωτογράφο τον Τρύφωνα Νάκη, απαιτεί ανάσα, ισορροπία και πόζα!

Κατευθείαν στα βαθιά θα πέσουν τα μοντέλα του GNTM 2025, με μια καμπάνια παπουτσιών στην πισίνα! Και το όνομα της δοκιμασίας «Save The Shoe»!

Φέτος το σύνθημα είναι «Δουλειά»!

Το GNTM δεν είναι πλέον ακαδημία, αλλά συνεχείς ευκαιρίες για τους διαγωνιζόμενους να εργαστούν σε concepts μόδας και ομορφιάς με άμεση ανταμοιβή.

Τι σημαίνει αυτό; Ο νικητής από κάθε Challenge θα αμείβεται με χρηματικό ποσό!

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=rJfTqlTn07M}