«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Special Edition- Όσα θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1.

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Έλλη Κοκκίνου.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Έλλη Κοκκίνου, ήρθε στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» χωρίς να γνωρίζει τα πειράγματα που θα της κάνει ο Γρηγόρης. Η ατμόσφαιρα είναι «ηλεκτρισμένη», αλλά αυτό δεν επηρεάζει την προσπάθειά της να στηρίξει τον συμπαίκτη της. Θα τα καταφέρει;

Οι δύο παίκτες συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, εκπλήξεις, αλλά και ανατροπές.

Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο:

{https://www.youtube.com/watch?v=b1YzjwkjQaU}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με την πιο special «5 η βοήθεια»!

«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΨΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=OtkEEfpFm9A}