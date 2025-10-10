Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Έλλη Κοκκίνου.
Η Έλλη Κοκκίνου, ήρθε στο «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» χωρίς να γνωρίζει τα πειράγματα που θα της κάνει ο Γρηγόρης. Η ατμόσφαιρα είναι «ηλεκτρισμένη», αλλά αυτό δεν επηρεάζει την προσπάθειά της να στηρίξει τον συμπαίκτη της. Θα τα καταφέρει;
Οι δύο παίκτες συνεργάζονται, μοιράζονται τις γνώσεις και τις αποφάσεις τους και η στρατηγική, η χημεία και η συνεννόηση γίνονται καθοριστικά στοιχεία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, εκπλήξεις, αλλά και ανατροπές.
Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο:
{https://www.youtube.com/watch?v=b1YzjwkjQaU}
Αστεία, ένταση, πανηγυρισμοί, νέοι παίκτες, νέες ιστορίες και καινούργια όνειρα παίρνουν θέση στην πιο special «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου κάνει την πιο δημοφιλή ερώτηση: «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και το παιχνίδι ξεκινά… με την πιο special «5 η βοήθεια»!
«ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;» ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΨΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1.
Δείτε το τρέιλερ:
{https://www.youtube.com/watch?v=OtkEEfpFm9A}