Ο Φάνης Μουρατίδης για δεύτερη χρονιά στην παρουσίαση του «Money Drop»!

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής, 10 Οκτωβρίου, ο ταλαντούχος ηθοποιός και παρουσιαστής του «Money Drop», Φάνης Μουρατίδης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, ο οποίος θα παρουσιάσει για δεύτερη σεζόν το «Money Drop», το τηλεπαιχνίδι που προκάλεσε αίσθηση την περασμένη χρονιά και κέρδισε τις εντυπώσεις, έδωσε λεπτομέρειες για την επιστροφή του παιχνιδιού: «Ερχόμαστε δυναμικά κάπου στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη, πρώτα ο Θεός, και θα μοιράσουμε και φέτος πολλά χρήματα».

Όσα αποκάλυψε ο Φάνης Μουρατίδης

Σε ερώτηση της Σταματίνας σχετικά με το αν περίμενε την επιτυχία του Money Drop και την συνέχισή του, ο Φάνης Μουρατίδης απάντησε: «Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα σκέφτομαι αν μπορώ να στηρίξω το project. Όταν μου πρότειναν το Money Drop, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν κάτι που θα μπορούσα να το κάνω. Έπρεπε απλά να βρω το νόημα μέσα στο κεφάλι μου, σε αυτό που κάνω. Και το νόημα για εμένα είναι ότι έχω την τύχη να είμαι παρών σε μία πολύ σημαντική στιγμή δύο ανθρώπων, που βρίσκονται ξαφνικά με 200.000 ευρώ στα χέρια τους και μπορεί πραγματικά, αν τα κερδίσουν, να αλλάξει εντελώς η ζωή τους. Το χαίρομαι πάρα πολύ όταν κερδίζουν χρήματα, θέλω να τους βοηθάω να τα πάρουν. Μου έδωσε πάρα πολύ ωραίες στιγμές το παιχνίδι, που δεν το περίμενα».

Ο Φάνης Μουρατίδης μίλησε ακόμα για την οικογένεια του, την καθημερινότητά του αλλά και την παράσταση που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, το «2:22-A Ghost Story», το οποίο συνεχίζει φέτος για δεύτερη χρονιά.

Δείτε εδώ όλη τη συνέντευξη του Φάνη Μουρατίδη στο Happy Day:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=P5f0QAXEXXY}

Money Drop με τον Φάνη Μουρατίδη!

Επιστρέφει στον Alpha!