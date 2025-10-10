Με συναρπαστικές εξελίξεις, νέες ίντριγκες και δυνατές αποκαλύψεις έρχεται απόψε στις 21:00 η αγαπημένη νέα σειρά του Alpha «Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» με ένα νέο συγκλονιστικό διπλό επεισόδιο!

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών που μεγάλωσαν σε έναν τόπο όπου ο χρόνος κυλούσε παράλληλα με τα νερά του ποταμού, γεμάτος όνειρα και προσμονή.

Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα.

Όμως, η μοίρα δεν παύει να υφαίνει το δικό της σχέδιο: έρωτες που φλογίζουν, πάθη που καίνε και μυστικά που στοιχειώνουν ανατρέπουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους.

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

5ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη πιέζεται έντονα τόσο σε σχέση με το θέμα της τεκνοποιίας όσο και από την διαρκώς εντεινόμενη διεκδίκησή της από τον Άγγελο. Η Ιουλία θεωρεί ότι μπορεί πλέον να αναγνωρίσει και να προλάβει τις τρικλοποδιές της Ευανθίας, αλλά εκείνη σχεδιάζει να ταράξει το ζευγάρι με τρόπο δόλιο.

Ο Σταύρος ζηλεύει την επιτυχία και την αποδοχή που εισπράττει η Ασπασία και οι εξελίξεις ενώ ό,τι συμβαίνει στο νυχτερινό κέντρο φαίνεται πως επηρεάζει άμεσα το σπίτι τους.

Η Πολυξένη έρχεται λίγο πιο κοντά με τα μέλη του θιάσου. Την προσοχή της τραβάει ο Στάθης, ο οποίος φαίνεται να γνωρίζει καλά την Μάρθα. Η Μαγδαληνή δέχεται και πάλι το ενδιαφέρον του Οδυσσέα που δεν μπόρεσε να μείνει μακριά της, ενώ η Τζένη θορυβεί τον Ιάκωβο με όσα έμαθε για την Μαγδαληνή.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZQ6UXxpDrno}

6ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη εμφανώς πιεσμένη και αγχωμένη με όσα συμβαίνουν γύρω και μέσα της καταφεύγει σε μια καινούρια και επικίνδυνη συνήθεια.

Το νέο ξεκίνημα της Ιουλίας και του Φωκά έρχεται να ταράξει ένας επίμονος άντρας, ο Κίμωνας, ο οποίος δείχνει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ιουλία. Η καταπίεση του Σταύρου επαναφέρει την Ασπασία στην καθημερινότητά τους μακριά από το όνειρο του τραγουδιού, αλλά όχι για πολύ.

Η Πολυξένη νιώθει αισθήματα θαυμασμού για την Μάρθα και το ταλέντο της και δεν πτοείται με όσα ακούγονται για εκείνη. Το ειδύλλιο της Μαγδαληνής με τον Οδυσσέα φαίνεται να δυναμώνει και να γίνεται ικανός λόγος για να ξεσπάσει ένας πόλεμος ανάμεσα στις ισχυρές οικογένειές τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=csF2XH7JZFA}