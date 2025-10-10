Όσα θα δούμε στον ΑΝΤ1 στις 11 και 12 Οκτωβρίου στις 13:30.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Όσα θα δούμε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 13:30

• Κορίτσια με ΔΕΠΥ: Γιατί είναι «αόρατα» και αργούν να διαγνωστούν;

• «Περπάτημα αερίων»: Η νέα παγκόσμια τάση υγείας για μεταγευματικό περίπατο, που ξεκίνησε από το TikTok.

• Νέα μεγάλη μελέτη δείχνει ότι η χρόνια αυπνία φθείρει σημαντικά τον εγκέφαλο μας.

• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ με τη συνεργασία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Μαθαίνουμε τι κάνουμε σε περίπτωση αιμορραγίας και τον χειρισμό «Τουρνικέ».

Όσα θα δούμε το Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 13:30

• Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας καταρρίπτουμε τους μύθους για την ψυχοθεραπεία.

• Νέες μελέτες για το μάνγκο: Δρα ευεργετικά στα αγγεία μας και μειώνει τη φλεγμονή στον οργανισμό.

• Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας στο παιδί: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της εργοθεραπείας;

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Τι κάνουμε αν βρούμε σκαντζόχοιρο στη φύση; Οδηγίες για τη σωστή αντιμετώπισή του.

