Η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.
«Γιατί ρε πατέρα;»: Όσα θα δούμε στο 11ο επεισόδιο
Η άφιξη των ηρώων στην Μαγουλάδα έχει φέρει αναστάτωση στους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις.
Όμως, η διαμονή σε ένα χωριό δεν είναι για όλους εύκολη. Ο Δάκης και ο Μιχαήλος κοιμούνται σε έναν αχυρώνα παρέα με μία φοράδα, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να βολευτούν… στρωματσάδα.
{https://www.youtube.com/watch?v=9cKdL_gbmk4}
Την επόμενη μέρα, οι αφίξεις στο χωριό συνεχίζονται.... Νέα προβλήματα, κυνηγητό, τσακωμοί, αλλά και ένας πυροβολισμός αναστατώνει ξανά τους ήρωες!
