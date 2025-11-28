«Υγεία πάνω απ' όλα» - Όσα θα δούμε το Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 14η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών.

Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

«Υγεία πάνω απ' όλα»: Όσα θα δούμε το Σάββατο και την Κυριακή στον ΑΝΤ1

Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 13:30:

• Έξαρση κρουσμάτων κοξάκι στα παιδιά. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Κότσι στο πόδι: Νέες διαδερμικές, ελάχιστα επμεβατικές τεχνικές για την αντιμετώπισή του.

• Η σημαντική κοινωνική προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε παιδιά από 3-17 ετών.

Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 13:30:

• Νέες επιστημονικές οδηγίες για να καταναλώνουμε κρέας με ασφάλεια.

• Το ΑΙ στο εμβρυολογικό εργαστήριο για την επιλογή ωαρίων και σπερματοζωαρίων.

• Πώς βελτιώνουμε την ισορροπία μας, που επηρεάζει καταλυτικά την συνολική μας υγεία και ευεξία;

• ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Η συγκλονιστική συνέχεια της ιστορίας της Σεραφίνας της παπαγαλίνας, που μάδησε τα φτερά της γιατί έχασε τον ιδιοκτήτη της.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Σαββατοκύριακο στις 13:30 στον ANT1.