Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα χορεύει με τον Κωνσταντίνο Αργυρό το τραγούδι του «Μάλλον κάτι ξέρω».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «ξεσήκωσε» με τις επιτυχίες του το κοινό το φιλανθρωπικό γκαλά του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο. Μεταξύ των θαμώνων που απήλαυσαν τα τραγούδια και έστησαν ξέφρενο χορό και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ντυμένη στα κόκκινα και απαστράπτουσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν μπόρεσε να μείνει αμέτοχη στους ρυθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού, ξεχωρίζοντας το κομμάτι «Μάλλον κάτι ξέρω» που το χόρεψε με τον τραγουδιστή.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ερμήνευσε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες ενώ έχει απαθανατιστεί να σκύβει και φιλάει το χέρι στην Γκιλφόιλ. Μαζί με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν και ο γιος του παλαίμαχου σταρ του ΝΒΑ, Μάτζικ Τζόνσον, EJ Johnson.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddehd2vhaebl?integrationId=40599y14juihe6ly}