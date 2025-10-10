Όλα όσα δήλωσε ο Γιάννης Πλούταρχος!

Ο Γιάννης Πλούταρχος, για πρώτη φορά, μίλησε ανοιχτά για τα όσα είχαν ακουστεί σχετικά με τη συνεργασία του με τον καλλιτέχνη, Σταμάτη Γονίδη, ενώ έκανε σαφές πως δεν είχε δημιουργηθεί καμία ρήξη ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής, παραχώρησε μια αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Τάσο Ριζόπουλο και στο Κοσμοράδιο 95,1, απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε και σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στην πρωινή εκπομπή του Alpha, «Super Κατερίνα».

Όσα ανέφερε ο Γιάννης Πλούταρχος

Υπενθυμίζεται πως ο καλλιτέχνης, Σταμάτης Γονίδης, μέρες νωρίτερα, είχε εκδώσει σχετική ανακοίνωση στα μέσα με την οποία, έληγε τη συνεργασία του, χωρίς ωστόσο να αναφέρει πως υπήρχε πρόβλημα με τον συνεργάτη και συνάδελφό του Γιάννη Πλούταρχο.

Ο τελευταίος λοιπόν, μιλώντας στον Τάσο Ριζόπουλο, τοποθετήθηκε επί του θέματος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετά από δω, Σταμάτης. Εγώ από την τηλεόραση είδα αυτό που έγινε. Με τον Σταμάτη έχω απίθανη σχέση, τον θεωρώ έναν από τους κορυφαίους και μεγαλύτερους τραγουδιστές. Έχει πει τόσα τραγούδια ο άνθρωπος, έχει δημιουργήσει ολόκληρη σχολή που ακολούθησαν τα τραγούδια του».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, ο Γιάννης Πλούταρχος, ανέφερε πως πολλά από τα δημοσιεύματα που είχαν βγει αναφερόντουσαν σε παρεξήγηση, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί: «Δημιουργήθηκαν περίεργα δημοσιεύματα που καμία σχέση δεν είχαν με την πραγματικότητα. Δεν τα χαλάσαμε, δεν τα χάσαμε για να τα βρούμε. Ποτέ δεν έγινε. Ξεκινάμε 7 Νοεμβρίου», κατέληξε ο ερμηνευτής.

