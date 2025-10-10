Η αποκάλυψη για την σχέση της.

ΗΙωάννα Τούνητα ξημερώματα δημοσίευσε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, με τα οποία επιβεβαιώνει οτι βρίσκεται σε σχέση τους τελευταίας μήνες.

Η influencer υπογράμμισε σε έντονο ύφος πως δεν ήταν επιλογή της να δημοσιοποιήσει αυτή τη σχέση, αν και την βλέπει σοβαρά. Τους τελευταίους μήνες συνειδητά δεν δημοσίευσε φωτογραφίες από τα κοινά τους ταξίδια στην Αμερική και την Αντίπαρο, ενώ πάντα σε δημόσιους χώρους ήταν προσεκτικοί για να αποφύγουν τις κάμερες.

Όπως αποκάλυψε είναι ο εφηβικός της έρωτας, γνωρίζονται χρόνια και έχουν κοινές παρέες.

Σχολίασε μάλιστα και κάποια σχόλια για το γεγονός ότι έπιανε το χέρι του συντρόφου της, ενώ είχε αγκαλιά τον γιο της.

«Ο γιος μου είναι προτεραιότητα. Όπου είμαι εγώ, είναι και αυτός. Το ξέρουν όλοι οι φίλοι μου και ο σύντροφός μου» είπε σε άλλο σημείο.Πραγματικά δεν ξέρω τι περιμένετε από μία μητέρα που χώρισε. Να πεθάνει μόνη; Ο Πάρης είναι όλος ο κόσμος μου. Δεν θα έκανα τίποτα να τον μπερδέψω ή να τον πληγώσω με κανέναν τρόπο. Και σαφώς είνμαι 100 φορές πιο προσεκτική στο ποιον θα γνωρίσει το παιδί μου, δεν περίμενα εσάς να μου κάνετε υποδείξεις! Και στο τέλος της ημέρας, Το δυόμιση χρονών παιδάκι μου γνώρισε τον σύντροφό μου απλά ως φίλο μου. Όπως ακριβώς και τον Στιβ, τον Στέφανο, τον Αντρέα και τους κολλητούς μου. Εξαιτίας σας εκτέθηκε οτι έχουμε ρομαντική σχέση!»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε άλλο σημείο η Ιωάννα Τούνη εξομολογείται για τον σύντροφό της: «Και εδώ που φτάσαμε, ναι τον θέλω και είμαι ερωτευμένη και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Προφανώς και το βλέπω σοβαρά όλο αυτό και πιστεύω και αυτός το ίδιο. Ωστόσο η ζωή είναι απρόβλεπτη και όταν κάνουμε σχέδια ο θεός γελάει. Οπότε εδώ είμαστε και θα δούμε.