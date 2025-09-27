Ο ίδιος ξεσήκωσε τους κριτές με το τραγούδι που επέλεξε.

Πανικό προκάλεσε στη σκηνή του «The Voice» ο Ηλίας, ένας λαϊκός τραγουδιστής που έκανε όλους τους κριτές να γυρίσουν αμέσως.

Λίγο μετά την εκτέλεση του πρώτου τραγουδιού, ο Ηλίας τραγούδισε ένα ακόμα που θύμισε στους κριτές τη φωνή του αγαπημένου τους, συναδέλφου, Βασίλη Καρρά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3ux2dhbq2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πριν φύγει από τη σκηνή, συνόδευσε και στο τραγούδι «Υπάρχω» τον Χρήστο Μάστορα και τον Γιώργο Μαζωνάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd3um9t6u2bd?integrationId=40599y14juihe6ly}