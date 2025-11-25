Η νέα μπαλάντα του Αντώνη Ρέμου.

Ο Αντώνης Ρέμος δίνει φωνή στη «Δευτέρα» με το νέο του τραγούδι, μια δυναμική μπαλάντα για δυο καρδιές που δεν χτυπούν την ίδια ημέρα.

Η «Δευτέρα», που κυκλοφορεί από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες και σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube, είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής.

Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, δύο δημιουργοί με τους οποίους ο Αντώνης Ρέμος μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και στο παρελθόν. Την παραγωγή έκανε ο Γιώργος Κυβέλλος και την ενορχήστρωση ο Χρήστος Soumka.

Λίγες ημέρες πριν τη «Δευτέρα» ο Αντώνης Ρέμος επέστρεψε δυναμικά και επί σκηνής, καθώς ξεκίνησαν οι εμφανίσεις του στο Nox με τον Χρήστο Μάστορα, σε μια σύμπραξη κορυφής που ξεχωρίζει.

Βρείτε τη «Δευτέρα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Antonis-Remos-Deutera