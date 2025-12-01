Το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση και τη δημόσια προσφορά των ομολογιών θα καθοριστεί το προσεχές διάστημα.

Η Aktor Όμιλος Εταιρειών προχωρά στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που ελήφθη στη συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2025.

Το ομολογιακό θα έχει κατώτατο ποσό έκδοσης τα 90 εκατ. ευρώ και διάρκεια πέντε ετών, ενώ οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Παράλληλα, προβλέπεται η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με την εταιρεία, αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους του ομολογιακού δανείου και τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς θα περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Έκδοσης και στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάσσεται βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/1129 και των σχετικών κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020. Μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα υπάρξει νέα ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση και τη δημόσια προσφορά των ομολογιών θα καθοριστεί το προσεχές διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις χρηματαγορές. Η Aktor δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με βάση τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.