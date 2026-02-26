Η επιτυχία της συγκεκριμένης δημόσιας προσφοράς έρχεται να προστεθεί στις δύο ήδη επιτυχημένες εκδόσεις της Capital Clean Energy Carriers που διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, η τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης του νέου ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers, σηματοδοτώντας μια ακόμη επιτυχημένη παρουσία της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί με την εγχώρια επενδυτική κοινότητα.

Πρόκειται για την τρίτη έκδοση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, μετά από εκείνες του 2021 και του 2022, και τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, με τη ζήτηση να ξεπερνά τις αρχικές προσδοκίες και να οδηγεί σε υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς κατά 1,75 φορές. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου διαμορφώθηκαν στο 3,75%, στο κατώτατο όριο του εύρους, ενώ σχεδόν 7.000 επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία.

Καλογηράτος: Σταθερή σχέση εμπιστοσύνης

Την έναρξη της συνεδρίασης κήρυξε ο Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, Νικόλαος Καλαποθαράκος, ενώ ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO της Capital Clean Energy Carriers, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρίτη παρουσία της εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά μέσα σε πέντε χρόνια, σημειώνοντας ότι αποδεικνύει στην πράξη την αξιοπιστία της χρηματοδότησης από την ελληνική πλατφόρμα έκδοσης ομολόγων. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τους αναδόχους και τους συντονιστές της έκδοσης, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για την ολοκλήρωσή της υπό ιδιαίτερα πιεστικά χρονοδιαγράμματα, κάνοντας ειδική αναφορά στους θεσμικούς, αλλά και ιδιώτες επενδυτές που ανταποκρίθηκαν δυναμικά στη δημόσια προσφορά.

Μεγεθύνεται η αγορά ομολόγων

Τη διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην ισχυρή ζήτηση που κατέγραψε η έκδοση, επισημαίνοντας ότι το 74,4% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 25,6% σε ειδικούς επενδυτές. Όπως σημείωσε, η επιτυχία της συγκεκριμένης δημόσιας προσφοράς έρχεται να προστεθεί στις δύο ήδη επιτυχημένες εκδόσεις της Capital Clean Energy Carriers που διαπραγματεύονται στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις δυνατότητες της εγχώριας κεφαλαιαγοράς.

Υπενθύμισε επίσης ότι από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά 39 εταιρικά ομόλογα ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει τη σταθερή ανάπτυξη του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Από την πλευρά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο α’ αντιπρόεδρος, Μιχάλης Φέκκας, υπογράμμισε ότι η σημερινή διαδικασία δεν αποτελεί απλώς την έναρξη μιας ακόμη χρηματιστηριακής συνεδρίασης, αλλά ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενεί εκδόσεις με διεθνές αποτύπωμα.

Όπως ανέφερε, η κεφαλαιαγορά λειτουργεί ως μηχανισμός εμπιστοσύνης που βασίζεται σε κανόνες, εποπτεία και σαφή πληροφόρηση, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα εξελίσσεται σε «λιμάνι χρηματοδότησης» για μια διεθνή ναυτιλιακή δύναμη όπως η Capital Clean Energy Carriers, η δραστηριότητα της οποίας εκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε προσωπικό τόνο, εξέφρασε την επιθυμία στο μέλλον μια ναυτιλιακή εταιρεία τέτοιου μεγέθους να εισαχθεί και μετοχικά στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Πού θα διατεθούν τα αντληθέντα κεφάλαια

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια από την έκδοση, τα οποία ανέρχονται σε περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση των εξόδων, πρόκειται να κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, καθώς και στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδοτικής διαφοροποίησης της εταιρείας, η οποία συνδυάζει τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις και κεφαλαιαγορές για τη στήριξη της ανάπτυξής της. Παράλληλα, αντανακλά τη σταθερά αυξανόμενη σημασία της αγοράς LNG και εναλλακτικών καυσίμων στη διεθνή ενεργειακή μετάβαση, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία επιδιώκει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σύμφωνα με την Capital Clean Energy Carriers οι ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 186.000 Ομολογίες (74,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 64.000 Ομολογίες (25,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών ήταν αρκετά αυξημένη. Σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν 7.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά του ομολόγου. Αντίστοιχα, περίπου 10.000 ιδιώτες επενδυτές είχαν δηλώσει παρών στο IPO της Alter Ego Media.

Στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, στελέχη των συντονιστών αναδόχων της έκδοσης – Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Euroxx Χρηματιστηριακή και Optima Bank, καθώς και εκπρόσωποι της Alter Ego Media. Η επιτυχία της έκδοσης επιβεβαιώνει τη δυναμική που αποκτά σταδιακά η ελληνική κεφαλαιαγορά ως εργαλείο χρηματοδότησης για εταιρείες με διεθνή δραστηριότητα και στρατηγικό ρόλο στη σύγχρονη ενεργειακή αλυσίδα.