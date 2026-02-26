Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το βρέφος που προσβλήθηκε από το μικρόβιο της μινιγγίτιδας και η παιδίατρος στο νοσοκομείο της Ζακύνθου έκανε διάγνωση από το τηλέφωνο.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, νοσηλεύεται το πέντε μηνών μωράκι, που έχει διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα.

Όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση".

Στο «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Πέμπτης η μητέρα του βρέφους και ανέφερε πως «έχουμε διαφύγει τον κίνδυνο και η εξέταση που έκανε το παιδί χθες είναι καθαρή, όμως θα παραμείνει στη ΜΕΘ» ενώ ανέφερε πως «Έχουμε κάνει μήνυση».

Η μητέρα του μωρού τόνισε ακόμη πως «το παιδί είχε συμπτώματα, υψηλό πυρετό και άρχισε να βγάζει σπυράκια και ο γιατρός μου είπε να πάω στο νοσοκομείο κατευθείαν, πήγαμε στα επείγοντα και από την ώρα που πήγαμε αναζητούσαμε παιδίατρο, αλλά η παιδίατρος ήταν εφημερία στο τηλέφωνο και το παιδί το εξέτασε νοσηλεύτρια».

Το παιδί όλο και χειροτέρευε, όμως η παιδίατρος του νοσοκομείου - από το τηλέφωνο - μας διαβεβαίωσε ότι είναι «ιογενής λοίμωξη». Όπως είπε τα εξανθήματα που έβγαλε το παιδί με την ώρα χειροτέρευαν και άρχισε να στέλνει φωτογραφίες σε εξωτερικούς παιδιάτρους. «Μάλιστα ορισμένοι μιλούσαν με σιγουριά για μηνιγγίτιδα».

Όπως είπε χρειάστηκε η παρέμβαση τοπικού βουλευτή της ΝΔ, Διονύση Ακτύπη για να μπορέσει να εισέλθει στο νοσοκομείο ιδιώτης παιδίατρος, που την συνόδευσε και έως το αεροδρόμιο, ενώ συγκλονίζει λέγοντας πως οι γιατροί της τόνισαν πως το παιδί ζει από θαύμα!

