Η επιτυχημένη καριέρα ως τραγουδιστής αυξάνει τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου, αναφέρουν ερευνητές, που ανέλυσαν δεδομένα από Ευρώπη και ΗΠΑ. Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έγιναν διάσημοι πέθαναν κατά μέσο όρο σχεδόν πέντε χρόνια νωρίτερα από τους λιγότερο γνωστούς τραγουδιστές, καταδεικνύοντας ότι η ίδια η φήμη, και όχι ο τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις της δουλειάς, αποτελούν σημαντικό παράγοντα.

Οι σόλο τραγουδιστές, που απέκτησαν φήμη κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, είχαν χειρότερη απόδοση από εκείνους που συμμετέχουν σε δημοφιλή συγκροτήματα, σύμφωνα με την ανάλυση, πιθανώς επειδή ήταν πιο εκτεθειμένοι, αντιμετώπισαν μεγαλύτερη πίεση και είχαν λιγότερη συναισθηματική υποστήριξη στα σκαμπανεβάσματα της ζωής ενός ροκ σταρ.

«Είναι ανησυχητικό γιατί η μελέτη δείχνει ότι διάσημοι μουσικοί πράγματι κινδυνεύουν από πρόωρο θάνατο», δήλωσε ο Michael Dufner, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Witten/Herdecke στη Γερμανία και κύριος συγγραφέας της μελέτης. Κατά μέσο όρο, η ζωή τους ήταν 4,6 χρόνια μικρότερη, πρόσθεσε.

Κάθε δεκαετία έχει τη δική της λίστα με ονόματα καλλιτεχνών που έλαμψαν, αλλά όχι για πολύ: μόνο η δεκαετία του 2010 περιλαμβάνει την Amy Winehouse, την Whitney Houston, τον Prince, τον George Michael και τον Keith Flint.

Ο Dufner και οι συνάδελφοί του εξέτασαν 324 διάσημους καλλιτέχνες της μουσικής (που ήταν ενεργοί την περίοδο 1950-1990) και τους σύγκριναν με λιγότερο διάσημους μουσικούς της ίδιας ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, εθνικότητας και μουσικού είδους. Περισσότεροι από τους μισούς ήταν σε συγκροτήματα.

Όταν οι ερευνητές εξέτασαν ποιοι είχαν πεθάνει και σε ποια ηλικία, φάνηκε μία ξεκάθαρη τάση: οι διάσημοι τραγουδιστές συνήθως έφταναν την ηλικία των 75 ετών, ενώ οι λιγότερο διάσημοι ζούσαν κατά μέσο όρο έως τα 79 έτη. Η συμμετοχή σε συγκρότημα συνδέθηκε με 26% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με τη σόλο καριέρα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θανάτου εμφανίστηκε όταν οι τραγουδιστές είχαν γίνει διάσημοι, ενισχύοντας την υποψία ότι η ίδια η φήμη αποτελεί αιτία πρόωρου θανάτου. Οι λεπτομέρειες δημοσιεύονται στο Journal of Epidemiology & Community Health.

