Φόβοι ότι θα αυξηθεί κι άλλο ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Ξεπέρασαν τους 1.100 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις σε τέσσερις χώρες της Ασίας, ενώ εκφράζονται φόβοι για ακόμα μεγαλύτερο τραγικό απολογισμό, καθώς εκατοντάδες αγνοούνται ακόμα, ενώ χιλιάδες είναι αποκομμένοι, μετά τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που προκάλεσε κυκλώνας.

Οι αρχές κάνουν αγώνα για να φτάσουν στους αποκλεισμένους, καθώς οι δρόμοι είναι αδιάβατοι σε πολλές περιπτώσεις. Στη Σρι Λάνκα και την Ινδονησία επιστρατεύθηκαν οι ένοπλες δυνάμεις, για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Τουλάχιστον 604 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδονησία, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, ενώ 464 αγνοούνται ακόμα. Χιλιάδες άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι, χωρίς πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας προμήθειες, εξαιτίας των νερών, της λάσπης, των κορμών δέντρων και των μπάζων που έχουν μπλοκάρει τους δρόμους.

Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους μόνο στη Σουμάτρα. Με όλα αυτά, φουντώνει η οργή των πολιτών που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις φονικές πλημμύρες, αλλά και για τη γραφειοκρατία που βάζει εμπόδια στη διανομή βοήθειας. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές.

Στη Σρι Λάνκα η κυβέρνηση ζήτησε διεθνή βοήθεια, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα επιστρατεύθηκαν για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους. Τουλάχιστον 355 είναι οι νεκροί στη χώρα σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία και 366 αγνοούνται.

Περισσότεροι από 170 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και χιλιάδες παραμένουν αποκομμένοι. Στη Μαλαισία οι αρχές ανακοίνωσαν τρεις θανάτους και περίπου 11.600 άνθρωποι είναι ακόμα σε καταφύγια. Οι αρχές παραμένουν σε συναγερμό, για πιθανό δεύτερο και τρίτο κύμα πλημμυρών.

