Η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιούργησε και στην Ελλάδα τον πρώτο ΑΙ τραγουδιστή ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και άλμπουμ.

Ο πρώτος ΑΙ Έλληνας τραγουδιστής είναι γεγονός και μάλιστα κυκλοφορεί και το πρώτο του τραγούδι που έχει τίτλο «βασανίζομαι». Εμείς να δεις με αυτά που ακούμε και βλέπουμε...



Το όνομα αυτού είναι Αχιλλέας Δελφός, ίσως σε μια προσπάθεια να κλείσει το μάτι στην αρχαιοελληνική μας ιστορία, και ήδη έχει κάνει τις πρώτες του δημόσιες εμφανίσεις στο ΤikTok ανακοινώνοντας την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις αρχές Δεκεμβρίου.



Με όμορφο παρουσιαστικό, το οποίο προφανώς αντλεί έμπνευση από γνωστούς, νεαρούς τραγουδιστές της σύγχρονης λαϊκής μουσικής -ονόματα δεν λέμε οικογένειες δεν θίγουμε- ο Αχιλλέας, χαμογελαστός και αφού μας συστήνεται, μας κοιτάει κατάματα και μας προτρέπει να τον ακολουθήσουμε και να ετοιμαστούμε για το μέλλον...

Σε άλλο βίντεο, με φόντο της Βουλή των Ελλήνων, ο Αχιλλέας δηλώνει χαρούμενος και ενθουσιασμένος για το επερχόμενο πρώτο τραγούδι του και μας ζητάει να το κάνουμε νούμερο ένα στα charts.

Οι πραγματικοί καλλιτέχνες, τι έχουν άραγε να πουν για αυτό;

Πάντως, όπως συμπεραίνουμε βλέποντας τις αναρτήσεις του, ο Αχιλλέας Δελφός είναι ιδιαίτερα ενεργός στο TikTok, ενώ συνηθίζει να απαντάει στα σχόλια και στις ερωτήσεις που του κάνουν οι χρήστες.



Όταν κάποιος τον ρωτάει σε ποιο νυχτερινό σχήμα θα βρίσκεται φέτος τον χειμώνα, εκείνος απαντά: «Για φέτος θα είμαι στο σχήμα … της οθόνης των κινητών!».



