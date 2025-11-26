Η έκθεση Error 404: Reality Not Found της Άλκηστης Κυριαζοπούλου παρουσιάζει αγαπημένους ήρωες κινουμένων σχεδίων στην σημερινή εποχή των social media και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα δυναμικό σχόλιο πάνω στη χαμένη αλήθεια και αθωότητα, είναι η νέα ατομική έκθεση της Άλκηστης Κυριαζοπούλου με τίτλο Error 404: Reality Not Found, που εγκαινιάζεται στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts εντός του Golden Hall, στις 2 Δεκεμβρίου.





Η ταλαντούχα ζωγράφος στη δεύτερη ατομική της έκθεση βλέπει με νέα ματιά τους αγαπημένους της ήρωες κινουμένων σχεδίων, τους οποίους μεταφέρει στη σύγχρονη πραγματικότητα, προσθέτοντας τους χαρακτηριστικά στοιχεία της σημερινής εποχής των social media και του ΑΙ. Πάντα μέσα από την αισθητική της street-pop art, η Άλκηστις Κυριαζοπούλου εξελίσσει φανερά τα μέσα της και τον τρόπο που προσεγγίζει τη ζωγραφική, μέσα από μια νέα δημιουργική οπτική.



«Η έκθεση “Error 404: Reality Not Found” σχολιάζει τη ματαιοδοξία της σύγχρονης κοινωνίας, τη λατρεία του σώματος, την ψευδαίσθηση της τελειότητας και την απώλεια του αληθινού. Είναι μια εικαστική «κραυγή» για έναν κόσμο όπου το φαίνεσθαι έχει υποκαταστήσει το είναι», λέει η ίδια.



«Εδώ, η αθωότητα φοράει φίλτρα, η χαρά έχει προγραμματιστεί, ο ρομαντισμός χλευάζεται και η αυθεντικότητα πνίγεται στη λάμψη του πλαστού και του after. Η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά το συναίσθημα, το πλαστικό το φυσικό, η επίδειξη το βίωμα, σε έναν κόσμο που δεν ξεχωρίζει πια αν ζει …ή αν ποστάρει. Όλα μοιάζουν αληθινά, μα είναι κατασκευασμένα. Κάτω από την επιφάνεια, το χαμόγελο είναι κενό — και η πραγματικότητα, error 404.»

Μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο που δημιουργεί η Άλκηστις Κυριαζοπούλου τα αγαπημένα σύμβολα της παιδικής μας μνήμης, οι ήρωες που κάποτε εκπροσωπούσαν την ειλικρίνεια, τη φιλία και το καλό, ενσάρκωναν την απλότητα και τη φαντασία, επανεμφανίζονται μεταμορφωμένοι σε είδωλα του σήμερα: φουσκωμένοι, βελτιωμένοι, μηχανικοί, γεμάτοι tattoo, πρωτεΐνη και data. Παρουσιάζονται μεταλλαγμένοι, αλλοιωμένοι, εγκλωβισμένοι στη νέα λατρεία της εικόνας και της ψευδαίσθησης.



Έτσι ο Σκρουτζ αντί για την τυχερή του δεκάρα κρατά κρύπτονομισμα, ο Ντάφι Ντακ έχει σώμα γυμναστηρίου, με σούπερ κοιλιακούς, ο Πινόκιο έχει μύτη selfie stick, ο Ροζ Πάνθηρας έχει αποκτήσει σύγχρονα αξεσουάρ, η Χιονάτη δεν υποδέχεται και τόσο ρομαντικά τον πρίγκιπα που θα την ξυπνήσει από τη νάρκη της, ο Μίκυ έχει κεφάλι ρομπότ, η Μόνα Λίζα έχει φουσκωμένο στήθος και τατουάζ, ενώ η Στρουμφίτα παίρνει τη θέση της Αφροδίτης σε μια νέα προσέγγιση του πίνακα «Γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι.





Όλα τα παραπάνω με το ανατρεπτικό χιούμορ της ζωγράφου να καραδοκεί σε κάθε στιγμή και με τους εκρηκτικούς συνδυασμούς χρωμάτων της, να μεταδίδουν θετική διάθεση και αισιοδοξία. Η τέχνη της Άλκηστης Κυριαζοπούλου δεν αναπολεί το παρελθόν, αλλά το χρησιμοποιεί ως καθρέφτη για να δείξει πόσο έχουμε απομακρυνθεί από αυτό.



Να σημειώσουμε ότι μέρος των εσόδων από την έκθεση της Άλκηστης Κυριαζοπούλου θα διατεθούν στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί» (ΠγτΠ), ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2008, στηρίζεται στον εθελοντισμό και προστατεύει παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο: ορφανά, παραμελημένα, κακοποιημένα, ή εγκαταλειμμένα.



H Άλκηστις Κυριαζοπούλου



Η Άλκηστις Κυριαζοπούλου γεννήθηκε το 1995 στη Βέροια. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών με κατεύθυνση στη ζωγραφική και οι πίνακές της χαρακτηρίζονται συχνά από έντονα χρώματα, ιδιαίτερα μοτίβα και θέματα τα οποία μας ταξιδεύουν στην παιδική μας ηλικία. Τα έργα της Άλκηστης Κυριαζοπούλου έχουν κερδίσει την αναγνώριση για το μοναδικό τους στυλ, καθιστώντας την μια δυνατή παρουσία στη σκηνή της street-pop art.



Το καλλιτεχνικό ταξίδι της Άλκηστης Κυριαζοπούλου ξεκίνησε στην Αθήνα, όπου άρχισε να δημιουργεί πίνακες αυτού του ύφους στις αρχές του 2021. Μία από τις αξιοσημείωτες πτυχές της τέχνης της είναι η συνάντηση παλιού και νέου. Δημιουργεί εντυπωσιακά έργα που βρίσκουν ανταπόκριση σε φιλότεχνους διαφορετικών ηλικιών. Έργα της έχουν τοποθετηθεί σε επαγγελματικούς χώρους, μουσικές σκηνές, εστιατόρια, ιατρεία, γιοτ και κατοικίες. Η Άλκηστις Κυριαζοπούλου έχει αναπτύξει μια χαρακτηριστική, δική της εικαστική γλώσσα που κάνει τη δουλειά της να ξεχωρίζει. Ως σήμερα έχει παρουσιάσει δύο ατομικές εκθέσεις.





Πληροφορίες



Άλκηστις Κυριαζοπούλου: Error 404: Reality Not Found

Εγκαίνια: 2 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 18:00-21:00.

Διάρκεια έκθεσης 2-14 Δεκεμβρίου 2025.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ως Παρασκευή 10:00-21:00. Σάββατο 10:00-20:00.

Kapopoulos Fine Arts-Golden Hall: Λεωφόρος Κηφισίας 37Α και Σπύρου Λούη, Μαρούσι, 15123 Αθήνα, τηλ. 2106833048.



