Η έκθεση Project Φλέβα Παράλληλες Φωτογραφικές Διαδρομές παρουσιάζει τα πορτρέτα των ηθοποιών.

Η γκαλερί MatchPoint Arts N’ More, η φωτογράφος Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου και οι εκδόσεις ΜΠΕΡΛΙΝ παρουσιάζουν τη φωτογραφική έκθεση και παρουσίαση του βιβλίου Project Φλέβα Παράλληλες Φωτογραφικές Διαδρομές, το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 18.00.

Το Project Φλέβα — Παράλληλες Φωτογραφικές Διαδρομές αποτελεί ένα φωτογραφικό έργο της Άννας Μαρίας Χατζηστεφάνου που αναπτύχθηκε πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, Σπασμένη Φλέβα (πρεμιέρα 27 Νοεμβρίου).

Μέσα από τον φακό της Άννας Μαρίας Χατζηστεφάνου, οι ηθοποιοί, οι χώροι και οι στιγμές των γυρισμάτων αποκτούν μια αυτόνομη οπτική αφήγηση, πέρα από το κινηματογραφικό πλαίσιο — ένα έργο μέσα στο έργο που φωτίζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα.





Γιάννης Οικονομίδης και Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου



Στην έκθεση παρουσιάζονται μια σειρά από πορτρέτα των ηθοποιών της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», που θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Νοεμβρίου.



Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία της φωτογράφου με τον κορυφαίο σκηνοθέτη.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Δρ. Ηώ Πάσχου, επιμελήτρια, φωτογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.



Κλέλια Ρένεση

Στον πρόλογό της διαβάζουμε: Στο «Project Φλέβα» η Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου καλεί το κοινό σε παράλληλες φωτογραφικές διαδρομές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, αντλώντας έμπνευση από το τυχαίο των στιγμιότυπων, το χάος των γυρισμάτων, τη μαγεία των αυτοσχέδιων σκηνικών.



Αναζητώντας τη συναισθηματική εξίσωση ανάμεσα στην υποκριτική, τις τοποθεσίες, το φως αλλά και το βλέμμα των ηθοποιών προς τη φωτογραφική μηχανή, η έκθεση οργανώνεται σε τρεις θεματικές ενότητες: Ο καθρέφτης ή alter ego, Ιστορίες μιας σπασμένης φλέβας ή work in progress και Ένα κάποιο βλέμμα ή pose.



Γιάννης Νιάρος



Μέσα από τις ενότητες αυτές επιχειρείται μια οπτική αφήγηση για τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μια σκηνή κατασκευάζεται, πριν ή μετά την τελική κινηματογράφηση. Η Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου φωτογραφίζει τους χρόνους προετοιμασίας, αναμονής, προσμονής, αλλά και απόλυτης ακινησίας. Σ’ αυτούς τους ενδιάμεσους χρόνους και χώρους ο φακός της ανακαλύπτει τις υποδόριες πτυχές της ανθρώπινης φύσης: την εμπιστοσύνη και

την έλλειψή της, τη μοναξιά του ηθοποιού πριν από την πρόζα, τη χαρά, τη λύπη, τη σιωπηλή συγκέντρωση, την ανακούφιση.



Ένα έργο μέσα στο έργο. Η έκθεση δεν αφηγείται όσα συμβαίνουν στην ταινία· προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο θέασης: από τις αντανακλάσεις στον καθρέφτη μέχρι την αγωνία της πρόβας και το παιχνίδι των ρόλων, εκεί όπου οι ηθοποιοί συναντούν το βλέμμα μας, στο ίδιο ύψος, χωρίς προσωπείο, χωρίς λόγια.



Η επιλογή και η παρουσίαση των φωτογραφιών επιδιώκουν να αναδείξουν την υποκειμενικότητα της «αλήθειας» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Πάνω απ’ όλα, όμως, αυτή η οπτική αφήγηση επιχειρεί να φωτίσει την ομορφιά, την πολυπλοκότητα και την παραξενιά της ανθρώπινης εμπειρίας.



Σαν η ζωή να ήταν ταινία και η φωτογραφία η απαραίτητη συνθήκη των ρόλων μας.





Σοφία Κουνιά



Η φωτογράφος Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου

Η Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου. Είναι κάτοχος πτυχίου στον Σχεδιασμό Επικοινωνίας με ειδίκευση στη φωτογραφία (ΒΑ Honours in Communication Design) και μεταπτυχιακών τίτλων στην Εκπαίδευση - MA in Education, Diploma in Teaching English. Ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία, τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και τη μετάφραση.



Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές φωτογραφικές- εικαστικές εκθέσεις και φεστιβάλ στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην Ιταλία. Στα τελευταία 11 χρόνια έχει παρουσιάσει 6 ατομικές εκθέσεις.





Η ατομική της έκθεση στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας «Ταινίας Περιήγησις» (Νοέμβριος 2014), ένας φωτογραφικός διάλογος με την ταινία «Το Μικρό Ψάρι» του Γιάννη Οικονομίδη, έχει εκδοθεί ως λεύκωμα από τις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Η τελευταία ατομική της έκθεση «Παραλίες» έγινε τoν Οκτώβριο του 2023 στην iFocus Gallery. Το 2014 ίδρυσε την ομάδα «ΣυνARTηση 5», η οποία παρουσίασε εκθέσεις, μεταξύ άλλων, στο Φεστιβάλ Σερίφου το 2015 και στην Art-Athina το 2016. Συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις και δραστηριότητες με τις καλλιτεχνικές πλατφόρμες «Ορίζονταs Γεγονότων» και «Δίπολα».



Είναι επίσης μέλος της καλλιτεχνικής ομάδας Artunitas.



Πληροφορίες



Διάρκεια έκθεσης: 15-30 Νοεμβρίου

MatchPoint Arts N’ More, Αινιάνος 1, Πλατεία Βικτωρίας