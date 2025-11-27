Η «αποτοξίνωση» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο μελέτης, μείωσε τα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και την αϋπνία.

Η αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για μία εβδομάδα μείωσε τα συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης και αϋπνίας σε νεαρούς ενήλικες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό JAMA Network Open.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 295 εθελοντές, ηλικίας 18 έως 24 ετών, οι οποίοι έκαναν διάλειμμα από τα social media. Με την οδηγία να αποφεύγουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο το δυνατόν περισσότερο, η ομάδα μείωσε κατά μέσο όρο τη χρήση σε μισή ώρα την ημέρα.

Πριν και μετά, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με την κατάθλιψη, το άγχος, την αϋπνία, το αίσθημα μοναξιάς και μια σειρά συμπεριφορών.

Συνολικά, ανέφεραν θετικές αλλαγές: κατά μέσο όρο, τα συμπτώματα άγχους μειώθηκαν κατά 16,1%, τα συμπτώματα κατάθλιψης κατά 24,8% και τα συμπτώματα αϋπνίας κατά 14,5%. Η βελτίωση ήταν πιο έντονη σε άτομα με πιο σοβαρή κατάθλιψη. Ταυτόχρονα, δεν υπήρξε καμία αλλαγή αναφορικά με το αίσθημα της μοναξιάς - ίσως, όπως έγραψαν οι συγγραφείς, επειδή οι πλατφόρμες διατηρούν έναν εποικοδομητικό κοινωνικό ρόλο.

Ο Δρ John Torous, αναπληρωτής καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και συν-συγγραφέας της μελέτης, δήλωσε ότι η μείωση του χρόνου στα social media μπορεί να αποτελέσεις συμπληρωματική θεραπεία.

«Εάν παλεύετε με μια ψυχική πάθηση και έχετε ήδη λάβει θεραπεία», είπε, «πιθανότατα αξίζει να πειραματιστείτε και να δείτε αν η μείωση του χρόνου στα social media σας βοηθά να νιώσετε καλύτερα».

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Facebook και το X, κάτι που ως επί το πλείστον το έκαναν με επιτυχία, ανέφερε ο Torous, καθώς και το Instagram, το TikTok και το Snapchat, που όμως αποδείχθηκε πιο δύσκολο.

Τα οφέλη για την ψυχική υγεία φάνηκε να προέρχονται από την αποφυγή προβληματικών συμπεριφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η εθιστική χρήση και η αρνητική κοινωνική σύγκριση, παρά από μια αλλαγή στον συνολικό χρόνο που αφιερώνουν στην οθόνη, ανέφεραν οι συγγραφείς. Πράγματι, οι συμμετέχοντες, κατά μέσο όρο, αφιέρωσαν λίγο περισσότερο χρόνο στα τηλέφωνά τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αποτοξίνωσης.

