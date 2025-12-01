Συνεχίζονται ενισχυμένες για δεύτερη ημέρα σήμερα, Δευτέρα, οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια. Αποκλεισμένος παραμένει και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα, ενώ το ξύλο και τα χημικά δυναμώνουν περισσότερο τα μπλόκα.

{https://www.tiktok.com/@mihalis_m113k/video/7578522611827707158?_r=1&_t=ZN-91r7btZmgz4}

Μπλόκο αναμένεται και στην ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων. Αγρότες έχουν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dempz3amyu49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Ανοιξη». Χθες, πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων, επικράτησε ένταση και προκλήθηκαν επεισόδια. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dempw9asdkcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σήμερα το απόγευμα στις 17.30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

{https://www.tiktok.com/@dkouros22/video/7578533002959965462?_r=1&_t=ZN-91r7XebDyEQ}