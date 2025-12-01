Οι αριθμητικές ακολουθίες δεν είναι απλώς σειρές αριθμών, είναι μικρά λογικά παζλ που αποκαλύπτουν τον τρόπο σκέψης του υποψηφίου. Με μοτίβα που άλλοτε κρύβονται και άλλοτε φανερώνονται αμέσως, αποτελούν ένα από τα συχνά και απαιτητικά ερωτήματα στο Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων της ΕΣΔΔΑ, ελέγχοντας καθαρότητα, ταχύτητα και ευελιξία σκέψης.

Η ακολουθία Fibonacci εμφανίζεται στη Δύση για πρώτη φορά σε γραπτή μορφή το 1202 στο βιβλίο Liber Abaci του Ιταλού Μαθηματικού Leonardo da Pisa, γνωστού ως Fibonacci.

O Fibonacci προσπάθησε να εξηγήσει πώς αναπτύσσεται ένας πληθυσμός κουνελιών υπό ιδανικές συνθήκες: ένα ζεύγος κουνελιών γεννά ένα νέο ζεύγος κάθε μήνα, το οποίο με τη σειρά του χρειάζεται ένα μήνα για να ωριμάσει πριν αρχίσει να αναπαράγεται. Από αυτό το απλό υπόδειγμα δημιούργησε έναν αριθμητικό κανόνα όπου κάθε νέος αριθμός προκύπτει ως άθροισμα των δύο προηγούμενων.

Παρότι συνδέθηκε με τον Fibonacci, η ακολουθία έχει ακόμη παλαιότερες ρίζες. Παράγωγές της εμφανίζονται στην ινδική μαθηματική γραμματεία ήδη από τον 6ο αιώνα, σε υπολογισμούς που σχετίζονται με μετρικά μοτίβα και ποιητικές δομές. Ωστόσο, ο Fibonacci ήταν εκείνος που την εισήγαγε συστηματικά στη δυτική μαθηματική σκέψη, καθιστώντας την μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και μελετημένες αριθμητικές ακολουθίες.

Η ακολουθία Fibonacci είναι ένας τρόπος να φτιάχνουμε μια σειρά αριθμών όπου κάθε νέος αριθμός προκύπτει απλά προσθέτοντας τους δύο προηγούμενους. Ξεκινάμε από το 0 και το 1. Μετά, 1+1=2. Μετά, 1+2=3. Μετά, 2+3=5. Μετά, 3+5=8… και συνεχίζει έτσι. Δεν υπάρχει κάτι «μαγικό» στον τρόπο που δημιουργείται, είναι μια πολύ απλή λογική επανάληψη.

Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι αυτή η απλή ιδέα εμφανίζεται παντού γύρω μας: στον τρόπο που ανοίγονται τα φύλλα στα φυτά, στο μοτίβο των σπόρων ενός ηλιοτρόπιου, στη σπειροειδή μορφή των κοχυλιών, ακόμη και στην τέχνη με την αρχιτεκτονική. Η ακολουθία Fibonacci δεν είναι απλώς μαθηματικοί αριθμοί. Είναι ένας «ρυθμός» που η φύση φαίνεται να προτιμά. Γι’ αυτό και έχει αγαπηθεί τόσο πολύ: γιατί πίσω από μια μικρή μαθηματική συνταγή κρύβεται μια αρμονία που συναντάμε σε κάθε πτυχή της ζωής.

Ωστόσο, η ακολουθία Fibonacci δεν συναντάται μόνο στη φύση και στην τέχνη, αλλά εμφανίζεται και στο Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, όπου αξιοποιείται για να ελέγξει τη λογική σκέψη, την αναγνώριση προτύπων και την ικανότητα επίλυσης αφηρημένων προβλημάτων. Συγκεκριμένα:

Ερώτημα 17ο 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ο επόμενος αριθμός της παρακάτω αριθμητικής ακολουθίας Φιμπονάτσι:

0 1 1 2 3 5 8 … είναι το:

Α. 10

Β. 12

Γ. 13

Δ. 15

Επίλυση: Η ακολουθία Fibonacci έχει έναν πολύ συγκεκριμένο κανόνα: κάθε όρος προκύπτει από το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Έχουμε: 0,1,1,2,3,5,8, … Ελέγχουμε ότι, 0+1=1, 1+1=2, 2+3=5, 3+5=8. Οπότε, προσθέτουμε 5+8 και βρίσκουμε το 13. Επομένως, ο επόμενος αριθμός στην ακολουθία είναι η απάντηση Γ.

Από την άλλη πλευρά, οι αριθμητικές ακολουθίες είναι σαν μικρές ιστορίες που γράφονται με αριθμούς. Κάθε αριθμός δεν βρίσκεται εκεί τυχαία, ακολουθεί έναν κανόνα. Ο κανόνας αυτός μπορεί να είναι πολύ απλός, όπως «προσθέτω κάθε φορά 3» ή λίγο πιο σύνθετες, όπως «προσθέτω κάθε φορά έναν αριθμό που μεγαλώνει» ή «πολλαπλασιάζω», ή «συνδυάζω δύο προηγούμενους αριθμούς», όπως στην ακολουθία Fibonacci.

Ο ρόλος του υποψηφίου είναι όταν βλέπει μια ακολουθία είναι να σταθεί για λίγο, να κοιτάξει τους αριθμούς και να προσπαθήσει να καταλάβει τι αλλάζει από τον έναν αριθμό στον άλλον. Μπορεί να ελέγξει:

Πόσο αυξάνονται;

Πόσο μειώνονται;

Μήπως αλλάζει πάντα το ίδιο ποσό;

Μήπως αλλάζει ο τρόπος που αυξάνεται;

Μήπως υπάρχει κάποιο σταθερό μοτίβο που επαναλαμβάνεται;

Οι ακολουθίες είναι σαν παζλ: όταν βρεις τον κανόνα, όλα τα κομμάτια μπαίνουν στη θέση τους και μπορείς να προβλέψεις με σιγουριά ποιος είναι ο επόμενος αριθμός.

Για να τα καταφέρει ένας υποψήφιος, δεν χρειάζεται να γνωρίζει εκατοντάδες τύπους. Χρειάζεται να μάθει να παρατηρεί. Να εντοπίζει πώς αλλάζουν οι αριθμοί, να δοκιμάζει μικρές υποθέσεις, να σκέφτεται καθαρά και μεθοδικά. Όσο περισσότερο εξασκείται κανείς, τόσο πιο γρήγορα «πιάνει» τον ρυθμό της ακολουθίας και ακριβώς αυτή η ικανότητα κάνει τη διαφορά στη βαθμολογία.

Οι αριθμητικές ακολουθίες αποτελούν έναν από τους σταθερούς και απαιτητικούς τύπους ερωτήσεων στο Τεστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ, όπου ζητούν από τον υποψήφιο να αναγνωρίσει γρήγορα το μοτίβο και να προβλέψει τον επόμενο αριθμό.

Αυτή η διαδικασία μοιάζει πολύ με την καθημερινή λήψη αποφάσεων: ψάχνεις δεδομένα, αναγνωρίζεις σχέσεις και προβλέπεις την επόμενη κίνηση. Γι’ αυτό και η ΕΣΔΔΑ τις εντάσσει συστηματικά στο τεστ Γνώσεις και Δεξιότητες. Συγκεκριμένα:

Ερώτημα 29 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ποιος είναι ο επόμενος όρος της ακολουθίας:

3, 12, 27, 48, 75, 108, …

Α. 183

Β. 147

Γ. 128

Δ. 136

Επίλυση: Για να βρούμε τον επόμενο όρο της ακολουθίας, παρατηρούμε πρώτα πόσο αυξάνεται κάθε αριθμός σε σχέση με τον προηγούμενο. Οι διαφορές είναι 9 (12=3), 15 (27=12), 21 (48-27), 27 (75-48) και 33 (108-75). Βλέπουμε ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι τυχαίες: αυξάνονται κάθε φορά κατά 6 (15-9=6, 21-15=6, 33-27=6). Εφόσον, η τελευταία διαφορά είναι 33, η επόμενη πρέπει να είναι 33+6=39. Προσθέτουμε λοιπόν 39 στον τελευταίο αριθμό της ακολουθίας, δηλαδή 108+39=147 και η σωστή επιλογή είναι η απάντηση Β.

Ερώτημα 5 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Στην παρακάτω ακολουθία 5, 9, 14, 20, 27, … ο επόμενος αριθμός είναι:

Α. 34

Β. 36

Γ. 37

Δ. 35

Επίλυση: Για να βρούμε τον επόμενο αριθμό της ακολουθίας, εξετάζουμε πρώτα τις διαφορές ανάμεσα στους όρους. Από το 5 στο 9 η αύξηση είναι 4, από το 9 στο 14 είναι 5, από το 14 στο 20 είναι 6 και από το 20 στο 27 είναι 7. Παρατηρούμε ότι οι διαφορές αυξάνονται κάθε φορά κατά 1. Επομένως, η επόμενη διαφορά πρέπει να είναι 7+1=8. Προσθέτουμε λοιπόν 8 στον τελευταίο όρο της ακολουθίας: 27+8=35. Άρα, ο επόμενος αριθμός είναι η απάντηση Δ.

Ερώτημα 37 29ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ποιος είναι ο επόμενος όρος της ακολουθίας:

2, 3, 10, 18, 33, 56, …

Α. 89

Β. 94

Γ. 104

Δ. 111

Επίλυση: Για να εντοπίσουμε τον επόμενο όρο της ακολουθίας, ξεκινάμε εξετάζοντας πόσο αυξάνεται κάθε αριθμός σε σχέση με τον προηγούμενο. Από το 2 στο 3 η αύξηση είναι 1, από το 3 στο 10 είναι 7, από το 10 στο 18 είναι 8, από το 18 στο 33 είναι 15 και από το 33 στο 56 είναι 23. Στη συνέχεια κοιτάμε τις ίδιες τις διαφορές: 1, 7, 8, 15, 23. Παρατηρούμε ότι αυτές αυξάνονται με έναν δεύτερο κρυφό ρυθμό, κάθε νέα διαφορά είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων: 1+7=8, 7+8=15, 8+15=23. Άρα, η επόμενη διαφορά θα είναι 15+23=38. Προσθέτουμε λοιπόν 38 στον τελευταίο όρο της ακολουθίας: 56+38=94. Άρα, ο επόμενος αριθμός είναι η απάντηση Β.

Ερώτηση 28 31ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στην ακολουθία 2, 5, 11, 23 … ;

Α. 45

Β. 47

Γ. 46

Δ. 49

Επίλυση: Για να προσδιορίσουμε τον επόμενο αριθμό της ακολουθίας, παρατηρούμε πώς μεταβάλλεται κάθε όρος. Από το 2 στο 5 προσθέτουμε 3, από το 5 στο 11 προσθέτουμε 6 και από το 11 στο 33 προσθέτουμε 12. Παρατηρούμε ότι οι προσθετέες τιμές διπλασιάζονται: 3, 6, 12. Άρα η επόμενη πρέπει λογικά να είναι το διπλάσιο του 12, δηλαδή 24. Προσθέτουμε λοιπόν 24 στον τελευταίο όρο της ακολουθίας: 23+24=47. Επομένως, ο επόμενος αριθμός είναι η απάντηση Β.

Ερώτηση 43 31ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Ποιος αριθμός λείπει από το μοτίβο 5, 9, 17, 33, …, 129;

Α. 4

Β. 38

Γ. 65

Δ. 96

Επίλυση: Για να βρούμε ποιος αριθμός λείπει από το μοτίβο, δεν κοιτάμε μόνο τους ίδιους τους όρους, αλλά τις διαφορές μεταξύ τους. Από το 5 στο 9 η διαφορά είναι 4, από το 9 στο 17 είναι 8, και από το 17 στο 33 είναι 16. Βλέπουμε ότι οι διαφορές είναι 4, 8, 16, δηλαδή διπλασιάζονται κάθε φορά. Άρα η επόμενη διαφορά πρέπει να είναι το διπλάσιο του 16, δηλαδή 32, και η αμέσως επόμενη το διπλάσιο του 32, δηλαδή 64. Προσθέτουμε 32 στο 33 και παίρνουμε 65, και αν προσθέσουμε 64 στο 65 καταλήγουμε στο 129. Επομένως, ο αριθμός που λείπει από την ακολουθία είναι το 65, δηλαδή η απάντηση Γ.

Από τα παραπάνω παρατηρούμε ότι η λύση δεν απαιτεί δύσκολα μαθηματικά, αλλά μόνο προσεκτική παρατήρηση. Πρώτα κοιτάζουμε πώς αλλάζει κάθε αριθμός σε σχέση με τον προηγούμενο: άλλοτε οι διαφορές αυξάνονται με σταθερό βήμα, άλλοτε διπλασιάζονται, άλλοτε προκύπτουν από άθροισμα δύο προηγούμενων διαφορών, όπως στη Fibonacci.

Το μοτίβο λοιπόν σχεδόν πάντα κρύβεται στις διαφορές. Μόλις εντοπίσουμε αυτόν τον ρυθμό, είτε είναι +1, +6, διπλασιασμός ή πρόσθεση δύο προηγούμενων, τότε το επόμενο βήμα είναι απλό: εφαρμόζουμε τον ίδιο κανόνα στον τελευταίο όρο.

Έτσι η ακολουθία ξεδιπλώνεται σαν μικρό παζλ και ο επόμενος αριθμός εμφανίζεται μπροστά μας με καθαρή λογική. Οι αριθμητικές ακολουθίες της ΕΣΔΔΑ δεν είναι παγίδες, είναι προβλήματα που λύνονται βήμα-βήμα, αρκεί ο υποψήφιος να μάθει να παρατηρεί, να συγκρίνει και να δοκιμάζει μικρές υποθέσεις. Και αυτό, με λίγη εξάσκηση, γίνεται πραγματικά εύκολο.