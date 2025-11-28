Αν δοκιμάζετε τις δυνάμεις σας για τον 32ο Εισαγωγικό Διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ, εδώ σας περιμένουν 20 ενδεικτικές ερωτήσεις γνώσεων και δεξιοτήτων, βασισμένες στη δομή και τις απαιτήσεις της επίσημης εξέτασης. Ένα τεστ αυτοαξιολόγησης που θα σας φέρει πιο κοντά στον στόχο!

1. Πόσες χώρες μετέχουν στην Ευρωζώνη;

Α. 18

Β. 20

Γ. 22

Δ. 27

2. Ποια ήταν η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στην Ευρωζώνη;

Α. Λιθουανία

Β. Εσθονία

Γ. Κροατία

Δ. Σλοβακία

3. Τι σημαίνουν τα αρχικά «ΑΔΑΕ»;

Α. Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Επικοινωνιών

Β. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών

Γ. Αρχή Διαχείρισης Ασφάλειας Εθνικών Επικοινωνιών

Δ. Ανώτατη Δημόσια Αρχή Ελέγχου Επικοινωνίας

4. Από πού ξεκινά και πού καταλήγει η Εγνατία Οδός;

Α. Από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους

Β. Από την Πάτρα έως τη Θεσσαλονίκη

Γ. Από την Καβάλα έως τα Ιωάννινα

Δ. Από το Σουφλί έως το Διδυμότειχο

5. Ποιο από τα παρακάτω υπάρχει πάντοτε σε ένα οξύ;

Α. Ο άνθρακας

Β. Το διοξείδιο του άνθρακα

Γ. Το άζωτο

Δ. Το υδρογόνο

6. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού:

Α. υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Β. υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Γ. υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Δ. είναι Ανεξάρτητη Αρχή

7. Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Α. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί

Β. ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί και οι αναπληρωτές Υπουργοί

Γ. ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί

Δ. ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς

8. Ποια από τις επόμενες χώρες εντάχθηκε στην ΕΕ με την τελευταία διεύρυνσή της;

Α. Η Φιλανδία

Β. Η Σουηδία

Γ. Η Εσθονία

Δ. Η Κροατία

9. Πότε ψηφίσθηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που ίδρυσε την Ενιαία Εσωτερική Αγορά της ΕΕ;

Α. Το 1985

Β. Το 1987

Γ. Το 1992

Δ. Το 1993

10. Με ποια σύμβαση προβλέφθηκε η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;

Α. Λωζάνης

Β. Παρισίων

Γ. Σεβρών

Δ. Λονδίνου

11. Οι δαπάνες διοίκησης της ΕΕ αποτελούν περίπου:

Α. το 1% των συνολικών δαπανών της Ένωσης

Β. το 6% των συνολικών δαπανών της Ένωσης

Γ. το 25% των συνολικών δαπανών της Ένωσης

Δ. το 50% των συνολικών δαπανών της Ένωσης

12. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων:

Α. αποτελεί ανεξάρτητο προϋπολογισμό

Β. αποτελεί τμήμα του γενικού κρατικού προϋπολογισμού

Γ. αποτελεί τμήμα του τακτικού προϋπολογισμού

Δ. χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση

13. Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι ορθή;

Α. Το διάγραμμα Gantt συνιστά μια απλή τεχνική αναπαράστασης του προγραμματισμού ενός έργου, αλλά αδυνατεί να περιγράψει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των φάσεων του

Β. Το διάγραμμα Gantt χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε όλα τα σύγχρονα έργα

Γ. Το διάγραμμα Gantt είναι τεχνική που αντικατέστησε τη Μέθοδο Κρίσιμης Διαδρομής

Δ. Καμιά από τις παραπάνω διατυπώσεις δεν είναι ορθή

14. Ο κύκλος ζωής ενός έργου προσδιορίζεται από τις εξής φάσεις:

Α. μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση

Β. σύλληψη, σχεδιασμός, υλοποίηση, θέση σε λειτουργία

Γ. προγραμματισμός, σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος

Δ. έγκριση, σχεδιασμός, εκτέλεση, παραλαβή

15. Στο παρακάτω ραβδόγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού ορθογραφικών λαθών που έκαναν 100 μαθητές σε ένα γλωσσικό τεστ:

Από το ραβδόγραμμα προκύπτει ότι οι μαθητές που έκαναν περισσότερα από 2 ορθογραφικά λάθη είναι:

Α. 18

Β. 31

Γ. 49

Δ. 77

16. Αν σε μια συνάντηση μεταξύ 10 φίλων όλοι αντάλλαξαν μεταξύ τους χειραψία, τότε έγιναν:

Α. 20 χειραψίες

Β. 40 χειραψίες

Γ. 45 χειραψίες

Δ. 90 χειραψίες

17. Αν καταθέσουμε στην τράπεζα ένα κεφάλαιο 120.000 ευρώ για ένα έτος με επιτόκιο 5%, στο τέλος της χρονιάς θα εισπράξουμε τόκο:

Α. 5.000 ευρώ

Β. 6.000 ευρώ

Γ. 6.100 ευρώ

Δ. 6.500 ευρώ

18. Μια οικογένεια διαθέτει κάθε χρόνο το ίδιο ποσό για διακοπές. Πέρσι έκανε 15 ημέρες διακοπές ξοδεύοντας 180 ευρώ τη μέρα. Αν θέλει οι φετινές της διακοπές να διαρκέσουν 5 μέρες περισσότερο, πόσα χρήματα θα πρέπει να ξοδεύει τη μέρα;

Α. 125 ευρώ

Β. 135 ευρώ

Γ. 145 ευρώ

Δ. 155 ευρώ

19. Το κλάσμα 2016/2+0+1+6 είναι ίσο με:

Α. 1

Β. 100

Γ. 224

Δ. τίποτε από τα παραπάνω

20. Σε μια δημόσια υπηρεσία η οποία αποτελείται κατά τα 2/3 από άνδρες και κατά το 1/3 από γυναίκες συνταξιοδοτήθηκε το ¼ των ανδρών και όλες οι θέσεις που κενώθηκαν λόγω της συνταξιοδότησης καλύφθηκαν από γυναίκες. Τώρα στην υπηρεσία αυτή:

Α. τα 5/12 είναι άνδρες και τα 7/12 γυναίκες

Β. το ¼ είναι άνδρες και τα ¾ γυναίκες

Γ. το ½ είναι άνδρες και το ½ γυναίκες

Δ. το 1/3 είναι άνδρες και τα 2/3 γυναίκες

Σωστές απαντήσεις:

1.Β Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2025), 20 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το ευρώ ως επίσημο νόμισμα, δηλαδή ανήκουν στην Ευρωζώνη. Αυτές οι χώρες είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Κύπρος, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Ισπανία.

2.Γ Η Κροατία έγινε το 20ο κράτος-μέλος της ευρωζώνης με υιοθέτηση του ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2023.

3.Β Η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή (άρθρο 19Σ), με αρμοδιότητα την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και τον έλεγχο της τήρησης των σχετικών εγγυήσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

4.Α Ο Αυτοκινητόδρομος 2 (Α2), γνωστός και ως Εγνατία Οδός, είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας με μήκος 670 χιλιόμετρα και αποτελεί τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδού 90. Ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα στην Ήπειρο και καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους στη Θράκη. Κατασκευάστηκε στο κύριο μέρος της μεταξύ 1994 και 2009 ενώ τα τελευταία τμήματά της ολοκληρώθηκαν το 2014. Το όνομά της προέρχεται από την Αρχαία Εγνατία Οδό που διέσχιζε την ίδια σχεδόν περιοχή.

5.Δ Σύμφωνα με τον ορισμό των οξέων, ένα οξύ είναι ουσία που περιέχει και μπορεί να αποδώσει ιόντα υδρογόνου σε υδατικό διάλυμα. Επομένως, το υδρογόνο αποτελεί βασικό και απαραίτητο συστατικό όλων των οξέων. Άρα, χωρίς υδρογόνο δεν υπάρχει οξύ.

6.Δ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

7.Β Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Συντάγματος «την κυβέρνηση αποτελεί το Υπουργικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς […] νόμος ρυθμίζει τη θέση των αναπληρωτών Υπουργών και των Υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο, των Υφυπουργών, που μπορεί να αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης, καθώς και των νόμιμων υπηρεσιακών Υφυπουργών».

8.Δ Η τελευταία διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έγινε με την ένταξη της Κροατίας την 1η Ιουλίου 2013. Έκτοτε δεν έχει προστεθεί νέα χώρα ως πλήρες μέλος, ο αριθμός των κρατών μελών παραμένει 27.

9.Β Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ψηφίστηκε το 1986 και τέθηκε σε ισχύ το 1987, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς που άρχισε να λειτουργεί το 1993.

10.Α Η ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας προβλέφθηκε από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Σύμβαση για την Ανταλλαγή Πληθυσμών, η οποία οδήγησε στην υποχρεωτική ανταλλαγή, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της συνθήκης που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1923. Αφορούσε περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες της Ανατολίας και 500.000 Μουσουλμάνους στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έγιναν πρόσφυγες, χάνοντας de jure την υπηκοότητα της χώρας που άφηναν πίσω.

11.Β Οι δαπάνες διοίκησης της ΕΕ αποτελούν περίπου το 6% του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης. Αυτό το ποσοστό καλύπτει το κόστος λειτουργίας των θεσμικών οργάνων, των υπηρεσιών και των οργανισμών της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της ΕΕ.

12.Β Το ΠΔΕ είναι ειδικό σκέλος του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, που χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα (υποδομές, εκπαίδευση, υγεία, καινοτομία, ψηφιοποίηση κ.α.). Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ προέρχεται από εθνικούς πόρους και από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης).

13.Α Το διάγραμμα Gantt είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία στον προγραμματισμό έργων, καθώς παρέχει μια οπτική αναπαράσταση του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους φάσεων ή δραστηριοτήτων ενός έργου. Απεικονίζει με απλό και ευανάγνωστο τρόπο τη διάρκεια και την ακολουθία των εργασιών, διευκολύνοντας έτσι τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Ωστόσο, παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα: δεν μπορεί να αποτυπώσει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των δραστηριοτήτων. Αυτό το κενό καλύπτεται από άλλες τεχνικές όπως η Μέθοδος Κρίσιμης Διαδρομής (CPM) ή η Μέθοδος PERT, που είναι πιο κατάλληλες για τη διαχείριση σύνθετων έργων με πολλές αλληλεξαρτήσεις.

14.Β Ο κύκλος ζωής ενός έργου αναφέρεται στις διαδοχικές φάσεις από τη στιγμή που γεννιέται η ανάγκη για ένα έργο έως την πλήρη ολοκλήρωση και λειτουργία του. Οι βασικές φάσεις που περιλαμβάνει είναι: η σύλληψη, όπου εντοπίζεται το πρόβλημα ή η ανάγκη και διαμορφώνεται η αρχική ιδέα, ο σχεδιασμός, όπου αναπτύσσονται οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα, ο προϋπολογισμός και η μεθοδολογία, η υλοποίηση, κατά την οποία εκτελούνται οι εργασίες σύμφωνα με το σχέδιο, και τέλος, η θέση σε λειτουργία, όπου το έργο παραδίδεται προς χρήση και αξιολογείται η αποτελεσματικότητά του. Αυτή δη διάρθρωση είναι κοινά αποδεκτή στη διαχείριση έργων, καθώς καλύπτει όλο το φάσμα της δημιουργίας και αξιοποίησης ενός έργου με λογική και πρακτική συνέχεια.

15.Γ Μετράμε τις ράβδους 3, 4 και 5 που έχουν πληροφορίες για πάνω από 2 λάθη και προσθέτοντας τις ράβδους του διαγράμματος βρίσκουμε 49 (ήτοι 31+16+2).

16.Γ Για να βρούμε πόσες χειραψίες έγιναν ανάμεσα σε 10 φίλους, όπου κάθε άτομο κάνει χειραψία με κάθε άλλο άτομο μία μόνο φορά, χρησιμοποιούμε τον τύπο για το πλήθος των ζευγών: χειραψίες = n(n-1)/2 = 10(10-1)/1 = 10 X 9 /2 = 90/2 = 45.

17.Β Για να υπολογίσουμε τον τόκο ενός κεφαλαίου σε απλό ετήσιο επιτόκιο, χρησιμοποιούμε τον τύπο: Τόκος = Κ Χ επιτόκιο/100 = 120.000 Χ 5/100 = 120.000 Χ 0,05 = 6.000 ευρώ.

18.Β Πέρσι, η οικογένεια έκανε 15 ημέρες διακοπές με ημερήσιο κόστος 180 ευρώ. Το συνολικό ποσό που διέθεσε ήταν: 15 Χ 180 = 2.700 ευρώ. Αυτό είναι το σταθερό ποσό που διαθέτει η οικογένεια κάθε χρόνο. Φέτος, η οικογένεια θέλει οι διακοπές να διαρκέσουν 5 ημέρες περισσότερο, δηλαδή: 15 + 5 = 20 ημέρες. Για να βρούμε πόσα χρήματα πρέπει να ξοδεύει τη μέρη, διαιρούμε το συνολικό ποσό με τις νέες ημέρες διακοπών: 2.700/20 = 135 ευρώ.

19.Γ Προσθέτουμε τα ψηφία του παρανομαστή: 2+0+1+6=9 και υπολογίζουμε τη διαίρεση: 2016/9=224.

20.Γ Αρχικά, η δημόσια υπηρεσία αποτελείται κατά τα 2/3 από άνδρες και 1/3 από γυναίκες. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 12 υπάλληλοι, τότε οι άνδρες είναι 8 και οι γυναίκες 4. Από τους άνδρες, συνταξιοδοτείται το 1/4 , δηλαδή 2 άτομα. Οι θέσεις που κενώθηκαν καλύπτονται από γυναίκες, επομένως οι άνδρες μειώνονται σε 6 και οι γυναίκες αυξάνονται σε 6. Άρα, πλέον η σύνθεση της υπηρεσίας είναι ισόποσα κατανεμημένη: 6 άνδρες και 6 γυναίκες, δηλαδή ½ άνδρες και ½ γυναίκες.