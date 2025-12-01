Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Γουότερλο στον Καναδά προσφέρουν μια λιγότερο επώδυνη επιλογή για άτομα που πάσχουν από πέτρες στα νεφρά.

Όποιος έχει πέτρες στα νεφρά γνωρίζει ότι ο πόνος μπορεί να γίνει έντονος και ότι η θεραπεία δεν είναι ούτε γρήγορη ούτε ανώδυνη. Αλλά μια διεθνής ερευνητική ομάδα με επικεφαλής οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Waterloo (UW) αναπτύσσουν μια νέα ελάχιστα επεμβατική διαδικασία με τη χρήση μικροσκοπικών ρομπότ που θα μπορούσε να τα αλλάξει όλα αυτά.

Συχνά οι θεραπείες περιλαμβάνουν από του στόματος φαρμακευτική αγωγή και οι πάσχοντες πρέπει να παίρνουν χάπια και ίσως αρκετές φορές μέσα στην ημέρα για αρκετούς μήνες. Αυτό δεν είναι πάντα αποτελεσματικό ή αποδοτικό. Η χειρουργική επέμβαση είναι μια άλλη οδός. Όταν η κατάσταση γίνει πραγματικά οξεία και αυτές οι πέτρες, για παράδειγμα, φράξουν τον ουρητήρα, οι χειρουργοί θα πρέπει να επέμβουν και να τις αφαιρέσουν.

Πολλές φορές, όταν οι άνθρωποι εμφανίζουν πέτρες στα νεφρά, είναι πιο επιρρεπείς στο να τις εμφανίσουν ξανά. Έτσι, οι ερευνητές του UW σκέφτηκαν μήπως υπήρχε κάποιος τρόπος να ενεργοποιήσουν τοπικά τη διάλυση των λίθων με φάρμακο ή με μια αντίδραση στο ουροποιητικό σύστημα, αποφεύγοντας έτσι τη μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή ή ακόμα και τη χειρουργική επέμβαση.

Έτσι δημιούργησαν ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο χρησιμοποιώντας έναν μόνιμο μαγνήτη, ο οποίος είναι συνδεδεμένος σε έναν κινητήρα και χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό βραχίονα ελέγχουν τη θέση των μαγνητών. Όταν κινούν τον βραχίονα, το μικρορομπότ κινείται μαζί του.

Τα μικρορομπότ αποτελούνται από λεπτές λωρίδες που μοιάζουν με σπαγγέτι και είναι εφοδιασμένα με μαγνήτες, οι οποίοι μετακινούνται στη θέση τους κοντά σε πέτρες στα νεφρά με τον ρομποτικό βραχίονα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι μαλακές ταινίες περιέχουν ένα ένζυμο που ονομάζεται ουρεάση και μόλις τοποθετηθούν μειώνουν την οξύτητα των ούρων τοπικά, διαλύοντας στη συνέχεια τις πέτρες μέχρι να γίνουν αρκετά μικρές ώστε να αποβληθούν φυσικά σε λίγες ημέρες.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει άλλη μέθοδος θεραπείας για αυτόν τον τύπο πέτρας στα νεφρά», δήλωσε η Δρ. Βερόνικα Μάγκντανς, καθηγήτρια μηχανικής σχεδιασμού συστημάτων στο Waterloo, η οποία συμβουλεύτηκε ουρολόγους στην Ισπανία και τον Καναδά κατά τη διάρκεια του ερευνητικού έργου.

Οι πέτρες στα νεφρά, οι οποίες είναι στερεές εναποθέσεις που σχηματίζονται μέσα στο ουροποιητικό σύστημα, επηρεάζουν περίπου το 12% των ανθρώπων και συχνά υποτροπιάζουν, με αποτέλεσμα παρατεταμένη φαρμακευτική αγωγή και επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις που αυξάνουν την ταλαιπωρία των ασθενών και επιβαρύνουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Η Magdanz δήλωσε ότι οι ερευνητές είναι αισιόδοξοι ότι το ελάχιστα επεμβατικό σύστημα θεραπείας τους θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για άτομα που υποτροπιάζουν, τα οποία δεν ανέχονται καλά τη χορήγηση από το στόμα φαρμακευτικής αγωγής ή δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση λόγω διάφορων παραγόντων κινδύνου, όπως οι χρόνιες λοιμώξεις.

«Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση στις υπάρχουσες μεθόδους θεραπείας», δήλωσε η Magdanz. «Ελπίζουμε ότι η επιταχυνόμενη διάλυση των λίθων θα ανακουφίσει τον πόνο πιο γρήγορα και θα βοηθήσει τους ασθενείς να αποβάλουν τις πέτρες πιο γρήγορα».

Τα επόμενα βήματα στη διαδικασία ανάπτυξης περιλαμβάνουν μελέτες με μεγάλα ζώα και βελτίωση του συστήματος ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει έναν μηχανοκίνητο μαγνήτη σε ρομποτικό βραχίονα,και απεικόνιση υπερήχων σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει στους γιατρούς να χειρίζονται με ακρίβεια τα ρομπότ στη θέση τους κοντά σε πέτρες.

Μια σχετική δημοσίευση με τίτλο «Διάλυση Πέτρας Νεφρού από Μικροσκοπικά Ρομπότ με Μαλακό Μαγνητικό Φορτωμένο Ένζυμο χωρίς Τραβήγματα», δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Advanced Healthcare Materials

Ωστόσο, η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών και χρειάζεται περισσότερη δουλειά πριν προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

{https://www.youtube.com/watch?v=-7yCSPSybRE}