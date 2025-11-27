Τα πρσωρινά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων για την πλήρωση συνολικά εκατόν σαράντα πέντε (145) θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κλάδου Διοικητικού Προξενικού στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 5166/2024 (Α΄ 206) καθώς και τα άρθρα 8-27 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

Στον ως άνω πίνακα κατάταξης εμφανίζεται για κάθε υποψήφιο και ο τυχαίος αριθμός που του αποδόθηκε κατόπιν της από 13.11.2025 ενεργοποίησηςτης ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024). Κατά την ανωτέρω διάταξη, σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική τους βαθμολογία, στη σειρά κατάταξης προτάσσεται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αποδοθέντα αριθμό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη. Όλοι οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π., αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αποτελέσματα → Γραπτά-Βαθμολογίες.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 08:00 έως και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 16:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Είσοδος Μέλους→ Ένσταση.

Για την ένσταση, η οποία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, απαιτείται παράβολο πενήντα ευρώ (50 €) άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Επισημαίνεται ότι άσκηση ενστάσεως κατά της βαθμολογίας, όπως και επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση, δεν επιτρέπεται.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.