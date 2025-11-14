Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει σταδιακά στην καθημερινότητά μας: Ποιοι είναι οι πρωτοπόροι στην χρήση ΤΝ, η θέση της Ελλάδας.

Η γηραιά ήπειρος πρωτοπορεί στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο ορισμένοι Ευρωπαίοι εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από άλλους.

Σύμφωνα με την έκθεση της Microsoft, από την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI το 2022, περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)

Αυτός ο ρυθμός υιοθέτησης είναι ταχύτερος από άλλες σημαντικές τεχνολογίες - όπως το διαδίκτυο, ο προσωπικός υπολογιστής και το smartphone.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρωτοπορία όσον αφορά την χρήση ΤΝ - ιδιαίτερα οι πλουσιότερες χώρες της - διαπιστώνει η έκθεση. Η Ιρλανδία ηγείται του μπλοκ, με το 41,7% των ανθρώπων να χρησιμοποιούν AI τακτικά στην καθημερινή τους ζωή ή στην εργασία τους

Ακολουθούν η Γαλλία (40,9%) και η Ισπανία (39,7%).

Στην αντίθετη πλευρά του φάσματος βρίσκονται η Ρουμανία (15,3%) και η Ελλάδα (17,7%), όπου οι άνθρωποι είναι οι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιούν AI στην καθημερινή ζωή ή στην εργασία στην ΕΕ.

Κοιτάζοντας πέρα από την ΕΕ, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επίσης «φανατικοί» της ΤΝ: το 45,3% των Νορβηγών και το 36,4% των Βρετανών χρησιμοποιούν ΤΝ τακτικά, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Microsoft αναφέρει ότι παγκοσμίως η υιοθέτηση της AI συνδέεται στενά με την οικονομία μιας χώρας. Στον παγκόσμιο Βορρά, η χρήση ΤΝ φτάνει περίπου στο 23%, σε σύγκριση με 13% στον Παγκόσμιο Νότο.

Η υιοθέτηση της AI ήταν επίσης ταχύτερη σε χώρες με ισχυρή ηλεκτροδότηση, συνδεσιμότητα και υπολογιστική υποδομή. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν σε περιοχές όπου αυτοί οι παράγοντες εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

«Η διαφορά αποδίδεται όχι μόνο στην πρόσβαση σε εργαλεία AI, αλλά αντανακλά ευρύτερες ανισότητες στην υποδομή, την εκπαίδευση και τη γλώσσα», αναφέρει η έκθεση.

Πηγή: Εuronews