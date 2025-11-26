Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, ο Ρονάλντο και ο Μέσι, άφησαν τα γήπεδα και έπιασαν τα μικρόφωνα.

Ένα νέο ΑΙ βίντεο κάνει το γύρω του διαδικτύου και του Tik Tok τις τελευταίες ημέρες, με δύο από τους κορυφαίους και πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές παγκοσμίως, να τραγουδούν ελληνικά στις πίστες των Αθηνών. Ο λόγος λοιπόν για τον Ρονάλντο και τον Μέσι.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, φαίνεται να απολαμβάνουν το νέο τους επάγγελμα πάνω στις πίστες, με τον Μέσι να παρουσιάζει το ταλέντο του στο μπουζούκι και το μικρόφωνο.

Ο Ρονάλντο από την άλλη, φορώντας ένα λευκό - σατέν πουκάμισο, περιφέρεται στην πίστα και συμπληρώνει τις πενιές του συναδέλφου του με τη φωνή του.

Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, πρόκειται για ένα ακόμη «άλμα» της τεχνολογίας, ενώ όπως σημειώνει και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, το τραγούδι που ερμηνεύουν οι δύο ποδοσφαιριστές, δημιουργήθηκε με την βοήθεια του δημιουργού του ΑΙ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deiofjqppmbt?integrationId=40599y14juihe6ly}