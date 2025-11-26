Με αγαπημένα της πρόσωπα γιόρτασε την ημέρα των γενεθλίων της η Ζέτα Δούκα.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, είχε τα γενέθλιά της η γνωστή ηθοποιός, Ζέτα Δούκα, η οποία, όπως αποκάλυψε, έκλεισε τα 52 της χρόνια.

Δύο ημέρες μετά και συγκεκριμένα, σήμερα, το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Νοέμβριου, η ίδια, δημοσίευσε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με φωτογραφίες και βίντεο από την ώρα που οι κοντινοί της άνθρωποι της έκαναν έκπληξη.

Όπως σημειώνει μάλιστα μεταξύ άλλων, αν και δεν αισθάνεται άνετα με τις εκπλήξεις, πολλοί από τους φίλους της συγκεντρώθηκαν για να της ευχηθούν και να γιορτάσουν στο πλευρό της.

Στην πρώτη φωτογραφία, φαίνεται η κόρη της να κρατάει μία τούρτα στην οποία είχε σημειώσει: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου! Χρόνια πολλά! Το παιδί σου!!!».

Μάλιστα, όπως σημειώνει έσβησε σε αριθμό τέσσερις τούρτες, ενώ και φέτος, η ημέρα των γενεθλίων της, τής άφησε την αίσθηση πληρότητας και ευγνωμοσύνης:

{https://www.instagram.com/p/DRhI_EujC6p/?hl=el&img_index=1}

«Τη Δευτέρα 24/11 είχα τα γενέθλια μου!

Αισίως έκλεισα τα 52, κοινώς τα κατάφερα καλά μέχρι στιγμής αφού έφτασα σε αυτή την ηλικία και είμαι υγιής ( περισσότερο από ποτέ ολιστικά!) και επιμένω να κυνηγάω τα όνειρά μου σε αυτόν τον απρόβλεπτο και αλλόκοτο κόσμο. Ήρθαν λοιπόν στο Bar-theater Doors όπου κάθε Δευτερότριτο παίζεται η παράσταση Vaginahood, όλοι όσοι ήθελαν να μου ευχηθούν από κοντά.

Οικογένεια και φίλοι- συνεργάτες , νέοι και παλαιότεροι. Όλοι με τεράστια χαμόγελα, μεγάλες αγκαλιές και τις ωραιότερες ευχές του κόσμου. Κάποιοι μου έκαναν έκπληξη ( για όσους με γνωρίζουν , δεν τα πάω πολύ καλά με τις εκπλήξεις αλλά επιμένουν κάποιοι, να μου κάνουν- βλέπε ΑΝΑΣΑ..) κι άλλοι με είχαν ενημερώσει από νωρίς ότι θα καταφθάσουν με τούρτες (4 στον αριθμό!) και κεράκια για να μου τραγουδήσουν εν χορώ μετά το τέλος της παράστασης , γιατί τους είχα δηλώσει ρητά ότι δεν θέλω να γίνει επί σκηνής μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων θεατών.

Και παρόλο που - πάλι για όσους με γνωρίζουν - με αγχώνει να γιορτάζω και να εργάζομαι παράλληλα γιατί νιώθω ότι δεν κάνω τελικά καλά ούτε το ένα ούτε το άλλο- αυτό που μου άφησαν και φέτος τα γενέθλιά μου είναι η αίσθηση της πληρότητας και της ευγνωμοσύνης που προσφέρει η ειλικρινής αγάπη των ανθρώπων γύρω μου. Αυτών με τους οποίους συμπορεύομαι και συνδημιουργώ σε όλα τα επίπεδα - επαγγελματικό , κοινωνικό και προσωπικό. Κι ευτυχώς είναι αρκετοί, παρόλο που κάθε χρόνο προσθαφαιρούνται κάποιοι. Σημασία έχει πάντα η ποιότητα των σχέσεων, η οποία για να αναδειχθεί χρειάζεται χρόνο και δοκιμασία.

Και του χρόνου λοιπόν, έτσι και καλύτερα.

Πάμε για ακόμη μια χρονιά γεμάτη παρέες , ήρεμες και δυναμικές στιγμές, επιτυχίες και -λίγες- δυσκολίες, σχέδια

εκπληρωμένα και καινούργια, και κυρίως - προϋπόθεση- να έχουμε ειρήνη και αρμονία εξωθεν κι έσωθεν.

Σας ευχαριστώ για τις ευχές!»