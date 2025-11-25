Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για την επιτυχία της επιστροφής της σειράς «Το Σόι σου».

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου», επέστρεψε δυναμικά έπειτα από έξι ολόκληρα χρόνια, με τους συντελεστές να ενσαρκώνουν τους ρόλους τους για μία ακόμη φορά, με τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους να συνεχίζουν να έρχονται αντιμέτωποι με παρεξηγήσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τα νούμερα τηλεθέασης, παραμένουν σταθερά στην κορυφή σε κάθε επεισόδιο και τους ηθοποιούς να δηλώνουν με κάθε ευκαιρία την χαρά και την ευγνωμοσύνη τους προς τον κόσμο.

Έτσι λοιπόν και ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μίλησε για την μεγάλη επιτυχία σχολιάζοντας την επιστροφή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Happy Day», ο τηλεοπτικός Βαγγέλης Χαμπέας, δήλωσε «ευλογημένος».

Η πρεμιέρα της σειράς, έφτασε το 40% στα ποσοστά τηλεθέασης, ενώ ο Γιώργος Γιαννόπουλος, το σχολίασε ως εξής: «Το Σόι σκίζει, το Σόι κάνει 40αρια σε τηλεθέαση. Πάμε για 100 χρόνια. Νιώθω ευλογημένος. Με αγαπάει ο κόσμος, με αγαπάνε τα παιδιά, είναι ευτυχία, ευλογία. Την περίμενα την επιτυχία. Βλέπω την ανταπόκριση του κόσμου στα θέατρα που παίζω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dehkbowddpj5?integrationId=40599y14juihe6ly}