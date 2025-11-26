Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την πρώτη του μεγάλη αγορά και τις δύσκολες στιγμές πριν την επιτυχία.

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, αποκαλύπτοντας πως με τα πρώτα χρήματα που κέρδισε επέλεξε να επενδύσει σε ένα μικρό διαμέρισμα.

Όπως ανέφερε, το 2016 αγόρασε ένα σπίτι περίπου 40 τ.μ., στο οποίο εξακολουθεί να μένει μέχρι σήμερα. «Με τα πρώτα χρήματα που πήρα αγόρασα ένα σπιτάκι. Είναι μικρό, 40 τετραγωνικά, και είχα πει πως όταν θα έχω λεφτά θα το φτιάξω. Αν σου πω την τιμή θα νομίζεις ότι μου το χάρισαν», σημείωσε, αποκαλύπτοντας πως το απέκτησε έναντι 20.000 ευρώ. Το διαμέρισμα βρίσκεται σε παλαιά, παραμελημένη πολυκατοικία, όμως ο ίδιος γοητεύτηκε από τη μοναδική θέα προς Ακρόπολη, Πειραιά και Λυκαβηττό.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η απόφαση αγοράς σχετιζόταν με την ανάγκη του να νιώθει σταθερότητα, ώστε να μπορεί να επιλέγει μόνο δουλειές που τον εκφράζουν καλλιτεχνικά. «Για εμένα η συνθήκη είναι να μην αναγκάζομαι να κάνω πράγματα που δεν θέλω σαν ηθοποιός, όπως μια διαφήμιση που δεν θα μου άρεσε», ανέφερε, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως είχε βιώσει και πολύ δύσκολες περιόδους. «Είχε τύχει για δυο μέρες να κοιμηθώ έξω σε ένα παγκάκι και δεν ήθελα να ξαναβρεθώ σε αυτή τη συνθήκη», είπε χαρακτηριστικά.

Μετά την αγορά του σπιτιού, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος προχώρησε μόνος του σε πλήρη ανακαίνιση. «Το ξήλωσα όλο με κομπρεσέρ. Κοιμόμουν σε ένα στρώμα στο τσιμέντο και με τα πρώτα χρήματα που πήρα έβαλα πλακάκια και έφτιαξα την κουζίνα», ανέφερε. Σήμερα εξακολουθεί να μένει εκεί, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τη διαμόρφωση του χώρου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deid8yly6ue1?integrationId=40599y14juihe6ly}