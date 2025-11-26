Οι πρώτες δηλώσεις του τραγουδιστή μετά τη δικαστική διαμάχη με την 48χρονη.

Το βράδυ της Τρίτης ο Γιάννης Πλούταρχοςρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την υπόθεση και περιορίστηκε να δηλώσει: «Το θέμα της εμμονικής θαυμάστριας πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Ας το αφήσουμε έτσι. Μάλλον πρόκειται για έναν άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια».

Η εισαγγελέας είχε προτείνει μερική έκτιση της ποινής, ωστόσο το δικαστήριο χορήγησε αναστολή, θέτοντας ως όρους την αποφυγή προσέγγισης του τραγουδιστή σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων και την απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί του. Ο Γιάννης Πλούταρχος δεν έδωσε το παρών στη δίκη.

Η κατηγορούμενη, από την πλευρά της, αρνείται κάθε ενοχή. Σε δηλώσεις της στο περιθώριο της δίκης στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη δεν έχω να ζητήσω». Όταν της επισημάνθηκε ότι η δικαστική απόφαση επιβάλλει την τήρηση των όρων για να αποφύγει τη φυλάκιση, η ίδια σχολίασε: «Αυτό είναι λάθος του δικαστηρίου».

