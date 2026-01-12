Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Mercosur, ρεύμα και πετρέλαιο.

Κρίσιμη θεωρείται η αυριανή συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς από αυτήν αναμένεται να κριθεί αν και με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν μετά το πέρας των συζητήσεων θα καθορίσουν τόσο τη μορφή όσο και τα σημεία των επόμενων δράσεων του αγροτικού κινήματος.

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε έντονη κινητικότητα στα μπλόκα, στο εσωτερικό του αγροτικού χώρου καταγράφηκε δυσκολία στη διαμόρφωση ενιαίας γραμμής, γεγονός που φάνηκε και κατά τη διαδικασία συγκρότησης της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στη συνάντηση με την κυβέρνηση.

Δύο επιτροπές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Τελικά, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν δύο ξεχωριστές επιτροπές, έπειτα από αίτημα των ίδιων των αγροτών που έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση.

Η πρώτη επιτροπή θα εκπροσωπεί αγρότες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και από διαφορετικούς κλάδους της φυτικής παραγωγής, ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς.

Στόχος είναι να αποτυπωθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ειδικά προβλήματα κάθε παραγωγικού τομέα και να δοθεί χώρος για πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο το κόστος ενέργειας και καυσίμων

Βασικό αίτημα των αγροτών παραμένει η μείωση του κόστους παραγωγής, με έμφαση στο ρεύμα και το πετρέλαιο. Οι εκπρόσωποι του κλάδου αναμένεται να ζητήσουν από την κυβέρνηση να εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου να υπάρξουν ουσιαστικές ελαφρύνσεις.

Ωστόσο, οι προσδοκίες παραμένουν περιορισμένες. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι δυνατότητες για νέες παρεμβάσεις – ειδικά στο ενεργειακό κόστος – είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δύσκολα θα υπάρξουν πρόσθετα μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Στο τραπέζι και η συμφωνία Mercosur

Ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση αναμένεται να έχει και η συμφωνία Mercosur, που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής ρυζιού στη χώρα, υπάρχει έντονη ανησυχία ότι οι αυξημένες εισαγωγές ρυζιού και σιτηρών θα συμπιέσουν ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Παρότι η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αγρότες ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις και μέτρα προστασίας της εγχώριας παραγωγής και του αγροτικού εισοδήματος.

Διαρθρωτικά προβλήματα και επιδοτήσεις

Στη συνάντηση θα τεθούν και διαρθρωτικά ζητήματα, με κυριότερο τη μη διασύνδεση του Ε9 με το Κτηματολόγιο. Το πρόβλημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί - κυρίως όσοι καλλιεργούν μισθωμένες εκτάσεις με εκκρεμότητες ιδιοκτησίας- να αποκλείονται από επιδοτήσεις, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Μετά το πέρας των συνομιλιών στο Μαξίμου, οι αγρότες θα επιστρέψουν στα μπλόκα προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Προς το παρόν, οι εθνικές οδοί παραμένουν ανοιχτές, με τα τρακτέρ να βρίσκονται στα σημεία κινητοποίησης χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ κανονικά λειτουργούν και τα τελωνεία σε Εύζωνες, Προμαχώνα και Νίκη.